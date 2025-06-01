Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, саме тому колір воріт має значення – він здатен або підкреслити, або зруйнувати зовнішню гармонію будинку. П’ять найкращих кольорових рішень для гаражних воріт, які рекомендують фахівці з дизайну та нерухомості, розповідаємо далі.

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Матовий чорний

Цей відтінок створює контраст та миттєво додає драматичності й елегантності, особливо коли йдеться про сучасну архітектуру.

Він ідеально пасує до білих або сірих фасадів, підкреслюючи лаконічність і чіткість форм. Завдяки матовій текстурі чорний не виглядає занадто агресивно, а навпаки – витончено.

Лісовий або шавлієво-зелений

Зелені відтінки, особливо приглушені – шавлія чи оливковий, – допомагають створити гармонійний перехід від будинку до природного середовища.

Вони унікальні та можуть доповнити ландшафтний дизайн будинку, створюючи відчуття природності.

Зелений колір особливо добре пасує до будинків у стилі котеджів або об’єктів з кам’яним оздобленням.

Бежево-коричневий

Цей теплий нейтральний відтінок чудово підійде тим, хто хоче оновити фасад, не вдаючись до радикальних рішень. Він додає глибини, не привертаючи до себе надмірної уваги.

Бежевий добре поєднується з кам’яною кладкою, штукатуркою чи нейтральним сайдингом. Це універсальний вибір, який також чудово маскує забруднення.

Деякі кольори особливо пасують для дизайну гаража / Фото Freepik

Білий

Білий – позачасовий вибір, який ідеально пасує до колоніальної, традиційної або цегляної архітектури. Він освіжає фасад і створює контраст на тлі темніших кольорів.

Однак варто врахувати, що білий легко брудниться. Якщо у вас немає автоматичної системи відкривання гаража, слід бути готовим регулярно очищувати поверхню.

Коричневі деревні тони

Відтінки натурального дерева додають будинку органічного шарму та виглядають особливо гармонійно в оточенні природи. Вони чудово поєднуються з фасадами з цегли, каменю, дерев’яним оздобленням або кедровою черепицею.

Гаражні ворота під дерево додають тепла, текстури та природного відчуття. Такий варіант особливо підходить будинкам у сільському, ремісничому або іспанському стилі.

До слова, хоч гараж дійсно може стати візитівкою дизайну, він все ж є функціональним приміщенням, де важливо регулярно прибирати, викидаючи речі, яким там більше не місце.