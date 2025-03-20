Владелец столетнего дома в США сорвал старый ковер и был ошеломлен: что он скрывал

Недавно владелец дома в сельской местности США сделал захватывающее открытие под двумя слоями ковра. Он нашел винтажный пол из линолеума, который скрывался десятилетиями.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, публикация на Reddit об этом открытии быстро стала вирусной и собрала более 10 000 лайков и немало комментариев. Как выглядит винтажный пол, рассказываем далее.

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Как под ковром спрятали винтажный пол

По словам владельца дома, когда он снял старый и ужасный желтый ковер с пола, под ним оказался еще и серый ковер для офисных помещений, а затем был слой пенопластовой подложки, за которым и был скрыт винтажный линолеумный пол.

Обнаруженное покрытие поражает своим изысканным цветочным узором, что стало ярким контрастом относительно современных ковров.

Как выглядит винтажный пол: смотрите фото

Владелец считает, что дом был построен около 1910 года, что подтверждается некоторыми документами, но планирует обратиться в местные органы градостроительства для более детальной информации о строительстве.

Хотя пол, по его словам, требует определенного обслуживания из-за некоторых мелких дефектов, он планирует в будущем превратить это пространство в личный уголок для чтения и рукоделия.

Кстати, тайны может скрывать не только напольное покрытие. Так, одна пара сняла обои в доме 1600-х годов, потрясена тем, что было под ним.