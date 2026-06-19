Зачем и как плести венок на Ивана Купала: пошаговая инструкция

В Украине праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 23 на 24 июня. В это время люди совершают древние обряды. Один из самых древних ритуалов – пускание венка по воде.

Таким образом незамужние девушки пытались угадать, какое же будущее их ждет, пишет Дом.

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Зачем на Купалу пускают венки по воде?

В древности люди верили, что то, как венок ведет себя на воде, показывает судьбу девушки:

Если венок уплывал далеко и ровно, считалось, что девушку ждет счастливая жизнь и, вероятно, скорое замужество;

Если венок крутился, застревал или тонул, то это означало, что замужества девушке не видеть как минимум до следующего года;

Если венок приплывал к берегу, то верили, что будущий жених ждет девушку там.

Часто в венок ставили свечу. Если она не гасла, то это означало, что будущий брак будет счастливым.

Гадание на купальских венках / Фото Pinterest

Какие цветы вплетать в венок?

Традиционно венок плели из полевых цветов и трав, каждая из которых имела символическое значение:

ромашка — чистота и верность;

василек – нежность и красота;

мак – плодородие;

первоцвет – вечная любовь;

калина – женская красота;

любисток – любовь и преданность;

мята и хмель – спокойствие и гибкий ум;

тысячелистник – сила и свобода;

чернобрывцы – красота и преданность;

вереск – удача.

Также иногда добавляли злаки – пшеницу или рожь, чтобы попросить хорошего урожая.

Купальские венки делают из полевых цветов и трав / Фото Pinterest

Как сделать купальский венок?

Купальский венок плетут так, чтобы он держал форму круга и был плотным, без больших промежутков между цветами.

Сначала собирают полевые цветы и травы с длинными, гибкими стеблями – именно они лучше всего подходят для плетения.

Далее делают основу: либо сгибают один прочный стебель в кольцо, либо берут несколько травинок и сплетают их в "косичку", которая станет каркасом.

После этого приступают к самому процессу плетения. Первый цветок прикладывают к основе и обматывают его стеблем так, чтобы он прочно держался. Затем рядом добавляют следующий цветок, немного перекрывая предыдущий, и снова фиксируют его стебельком. Так постепенно движутся по кругу, каждый раз добавляя новые цветы и травы.

Главное правило — каждый следующий цветок должен плотно прижиматься к предыдущему, чтобы венок был густым и не распадался. Плетение продолжают, пока круг не замкнётся полностью.

Когда венок готов, концы основы аккуратно соединяют и вплетают в общую структуру, чтобы место стыка было незаметным и прочным.

Есть ещё более простой метод плетения — по принципу косички. Для этого нужно взять три хороших стебля и заплести их как косу. После каждых двух плетений нужно добавлять новые цветы. Закрепить готовый венок можно ниткой, завязать стеблем или красивой лентой.

Пошаговая инструкция по плетению купальского венка: смотрите видео

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