Этот праздник известен своими обрядами, связанными с огнем, водой и целебными растениями. О том, почему Ивана Купала отмечают летом и как возник этот праздник, рассказывает "24 Канал".

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История праздника Ивана Купала

В ночь с 23 на 24 июня (по новому стилю) украинцы традиционно отмечают один из самых ярких и мистических праздников – Ивана Купала.

Этнолог Наталья Громова в интервью для "Украинской правды. Жизнь" отмечает, что праздник Купала имеет дохристианское происхождение. В то время люди верили, что для получения благ и защиты необходимо поклоняться стихиям или богам, связанным с ними.

По словам исследовательницы, каждый купальский обряд и обычай имел целью достичь какого-то блага или уберечь человека от нечистой силы, что свидетельствует о сохранении языческих элементов в традиции.

Праздник Купалы возник в дохристианские времена / Картина Генриха Семирадского

Праздник был связан с культом плодородия, поклонением солнцу и природным стихиям, от которых зависел будущий урожай. По словам Громовой, праздник зародился в день летнего солнцестояния – период, когда наступает самый длинный день и самая короткая ночь в году.

Как сообщает "Энциклопедия современной Украины", первые упоминания о Купале зафиксированы в летописных источниках 13 века. В то же время первое подробное описание приводится в Густинской летописи 17 века.

С приходом христианства этот праздник приурочили к дню рождения Иоанна Крестителя Предтечи. Несмотря на попытки искоренить купальские традиции в ходе христианизации, они сохранились среди народа.

По словам кандидата исторических наук и этнолога Ирины Батыревой, в начале 20 века купальские обряды постепенно теряли своё значение, а сам праздник почти исчез из-за антирелигиозной политики советской власти.

Праздник Ивана Купала фактически исчез в XX веке / Фото GettyImages

В современном виде праздник существует преимущественно как восстановленная, а скорее введенная в советский период форма театрализованного действа. Хотя магический смысл древних ритуалов в значительной степени утрачен, а празднование приобрело преимущественно художественный характер, основные элементы языческой традиции сохранились до наших дней.

Среди них – плетение и пускание венков на воду, хороводы вокруг купальского деревца, разжигание костров и прыжки через них, ритуальные омовения, сжигание или утопление деревца, уничтожение соломенных шаров или чучел, а также проведение обрядового ужина.

Почему Ивана Купала празднуют летом?

"Суспильне Культура" пишет, что по григорианскому календарю праздник Ивана Купала приходится на ночь с 6 на 7 июля. В древности же оно было связано с летним солнцестоянием, которое приходилось на 21 июня (или 20 июня в високосный год).

Традиционной датой празднования Ивана Купала была ночь с 23 на 24 июня. После календарной реформы 2023 года празднику вернули его историческую дату, и с тех пор его снова отмечают в этот период.

Ивана Купала празднуют в период летнего солнцестояния / Фото GettyImages

Праздник имеет языческое происхождение, но после календарных изменений его дата сдвинулась более чем на две недели и совпала с христианским праздником Рождества Иоанна Крестителя. В результате оно обрело новый смысл, а название "Купала" трансформировалось в "Ивана Купала".

Однако неясно, был ли Купало божеством или мифологическим персонажем в представлениях древних славян, или его образ возник уже после появления самого праздника. Исследователи считают, что это название происходит от корня "куп", образующего ряд слов, обозначающих объединение людей, в частности "вкупе" и "купно".

По другой версии, оно связано со словом "купаться", ведь важной составляющей обрядов является погружение в воду. Очищение через огонь и воду издавна считалось одним из самых распространенных магических ритуалов.