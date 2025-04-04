Весенний декор своими руками: как сделать стильную вазу в форме цветка

Весна – идеальное время для обновления интерьера и добавления ноток индивидуальности в свое пространство. А украсить дом без значительных затрат помогут проекты своими руками.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, один из самых популярных весенних трендов 2025 года – винтажные цветочные детали. Как создать вазу в форме цветка на картонной основе, которая станет ярким акцентом вашего декора, рассказываем далее.

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Как создать вазу в форме цветка

Начните с вырезания двух одинаковых картонных цветков, имеющих форму мультяшных ромашек. В центре каждого цветка необходимо сделать отверстие.

Следующий шаг – создание глубины вазы. Возьмите полоски картона шириной 5 – 10 сантиметров, согните их и приклейте по периметру одного из цветков. Это поможет соединить две картонные части, образуя полую середину.

Для надежной фиксации используйте горячий клей. Дополнительно вырежьте еще один кусок картона, согните его в форму цилиндра и соедините с центром цветка, чтобы создать основу для будущей вазы.

Как сделать цветочную вазу: смотрите видео

Прежде чем перейти к покрытию, сделайте отверстие в верхней части картонной конструкции – это будет место для цветов. Далее подготовьте смесь для папье-маше: смешайте 2 стакана холодной воды и ½ стакана муки., доведите до кипения еще 2 стакана воды и добавьте предыдущую смесь, перемешайте и дайте остыть.

Теперь погружайте газетные полоски в приготовленную массу и постепенно накладывайте их на картонную основу, пока вся поверхность не будет покрыта. Дайте вазе полностью высохнуть.

После высыхания вазу можно покрыть структурной пастой для создания рельефного эффекта. Если вы хотите достичь более яркого вида, покрасьте ее в свой любимый цвет. Добавьте искусственные или сухие цветы, чтобы завершить образ.

Кстати, старые кожаные ремни и стеклянные банки можно также перепрофилировать в стильные украшения, используя клеевой пистолет и дополнительные декоративные элементы.