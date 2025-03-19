Не все так идеально: что стоит знать перед тем, как выбирать водосберегающую лейку для душа

Принятие горячего душа помогает расслабиться, снять стресс и успокоить мышцы. Однако долгое пребывание под душем может вызвать чувство вины из-за большого расхода воды и высоких счетов за коммунальные услуги.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, именно поэтому многие люди задумываются над установкой водосберегающей лейки для душа. Это не только экологическое решение, но и способ экономии средств. Но действительно ли такая лейка является идеальным вариантом для каждого? Что стоит знать перед тем, как сделать выбор, рассказываем далее.

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Как работает водосберегающая душевая лейка

Обычные душевые лейки используют примерно 9,5 литров воды в минуту, а старые модели – даже до более 20 литров. Водосберегающие же душевые лейки потребляют меньше – обычно до 7,6 литра в минуту. Это достигается двумя основными методами:

Аэрационные душевые лейки – смешивают воздух с водой, создавая более сильный поток, но используя меньше воды. Они дают приятное ощущение, однако могут снижать температуру воды и способствовать образованию лишнего пара.

Ламинарные душевые лейки – создают более концентрированные потоки воды без смешивания с воздухом. Это обеспечивает мягкое ощущение и уменьшает влажность в ванной комнате.

Водосберегающая лейка имеет также и недостатки / Фото Freepik

Недостатки душевых водосберегающих леек

Хотя экономия воды и уменьшение счетов являются значительными преимуществами, некоторые модели экономных душевых леек могут повлиять на комфорт принятия душа:

Снижение давления воды – в домах с низким давлением воды такая лейка может создавать слишком слабый поток.

Длительный нагрев воды – некоторые модели (особенно аэрационные) могут дольше нагревать воду, что приводит к увеличению расходов на электроэнергию или газ.

Неэффективное смывание шампуня и мыла – слабый поток может потребовать больше времени для полного ополаскивания волос, особенно если они густые.

Лишний пар в ванной комнате – из-за смешивания с воздухом аэрационные модели могут способствовать повышению влажности, что может быть проблемой для ванных комнат с плохой вентиляцией.

Если ваша лейка для душа сломалась и вы задумываетесь о покупке новой, не спешите. Вместо выбрасывания лейки проблему можно решить за 1 минуту.

Как выбрать качественную душевую лейку

Чтобы избежать перечисленных недостатков, стоит обращать внимание на сертификацию и технические характеристики лейки.

Например, продукция с маркировкой WaterSense гарантирует, что она соответствует стандартам эффективности без значительного снижения комфорта принятия душа. Такие модели оптимально сочетают экономию воды и сохранение приятного давления.