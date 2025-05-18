Как установить водосточные желоба своими руками: пошаговая инструкция

Водосточные желоба – ключевой элемент системы защиты дома от воды. Они направляют дождевую воду подальше от фундамента, предотвращают появление грязи на фасаде и уменьшают риск подтопления подвала.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, если желоба износились, их следует или отремонтировать, или полностью заменить. Хорошая новость – установку новой системы можно выполнить самостоятельно. Что для этого следует знать, рассказываем далее.

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Подготовка к монтажу

Измерьте длину каждого края крыши, где планируется установка желобов (фронтонные концы обычно не требуют желобов).

Составьте эскиз дома и обозначьте места будущего монтажа.

Определите, где будут расположены углы, сливные отверстия и водосточные трубы (рекомендуется устанавливать их каждые 9 – 12 метров).

Выберите размер желобов в соответствии с погодными условиями и наклона крыши.

Приобретите все необходимые материалы и инструменты, а также попросите кого-то помочь.

Безопасность

Установка происходит с лестницы – соблюдайте правила безопасности, избегайте размещения возле линий электропередач. Установка длинных отрезков желоба требует участия не менее двух человек.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного монтажа желобов понадобится следующий перечень инструментов:

раздвижная лестница,

рулетка,

уровень,

карандаш,

шуруповерт,

ножовка,

ножницы,

торцовочная пила (необязательно),

герметик,

шурупы для металла,

водосточные желоба, колена, сливные отверстия сливные отверстия,

кронштейны,

скобки,

соединители,

торцевые заглушки.

Желоба играют важную роль в защите дома от непогоды / Фото Pexels

Шаг 1: Разметка и уклон.

Определите начало и конец линии желоба на фасции. Сделайте разметку с уклоном 6 миллиметров на каждые 3 метра.

Проверьте уклон уровнем – он должен быть направлен к сливу.

Шаг 2: Подготовка желобов.

Измерьте длину каждого отрезка и обрежьте материал при необходимости.

Если длина превышает 3 метра, перекройте куски на 10 сантиметров и соедините с помощью кронштейнов.

Установите торцевые заглушки, герметизируя стыки.

Шаг 3: Вырезание сливных отверстий.

На каждые 9 – 12 метров желоба вырежьте отверстия для слива. Используйте стамеску, закрепите сливное отверстие шурупами, обработайте герметиком.

Шаг 4: Монтаж желобов.

Расположите подвески через каждые 90 сантиметров внутри желоба.

Поднимите желоб, ориентируясь на линию разметки. Зафиксируйте к фасции шурупами, дополнительно закрепляя стыки и углы.

Шаг 5: Подключение водосточной трубы.

Измерьте расстояние до стены, отнимите 12 сантиметров (стандартная ширина трубы), отрежьте соответствующий кусок.

Прикрепите к нему два колена, образуя S-образную форму. Закрепите конструкцию шурупами к сливному отверстию.

Шаг 6: Установка трубы.

Измерьте расстояние до земли, отрежьте трубу так, чтобы она завершалась за 30 сантиметров от почвы.

Закрепите трубу шурупами и хомутами к стене (каждые 1,5 метра). Установите нижнее колено и удлинитель, чтобы вода отводилась от дома.

К слову, чтобы желоба работали исправно, стоит чистить водостоки один-два раза в год.