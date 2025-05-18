Как установить водосточные желоба своими руками: пошаговая инструкция
- Установка водосточных желобов можно осуществить собственноручно, придерживаясь пошаговой инструкции, которая включает подготовку, разметку, монтаж и подключение водосточных труб.
- Для работы необходимы инструменты, такие как лестница, рулетка, уровень, ножовка, шуруповерт, а также материалы, включая желоба, кронштейны, сливные отверстия и герметик.
- Соблюдение правил безопасности при установке является важным, а для монтажа длинных отрезков желобов требуется участие не менее двух человек.
Водосточные желоба – ключевой элемент системы защиты дома от воды. Они направляют дождевую воду подальше от фундамента, предотвращают появление грязи на фасаде и уменьшают риск подтопления подвала.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, если желоба износились, их следует или отремонтировать, или полностью заменить. Хорошая новость – установку новой системы можно выполнить самостоятельно. Что для этого следует знать, рассказываем далее.
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Подготовка к монтажу
Измерьте длину каждого края крыши, где планируется установка желобов (фронтонные концы обычно не требуют желобов).
Составьте эскиз дома и обозначьте места будущего монтажа.
Определите, где будут расположены углы, сливные отверстия и водосточные трубы (рекомендуется устанавливать их каждые 9 – 12 метров).
Выберите размер желобов в соответствии с погодными условиями и наклона крыши.
Приобретите все необходимые материалы и инструменты, а также попросите кого-то помочь.
Безопасность
Установка происходит с лестницы – соблюдайте правила безопасности, избегайте размещения возле линий электропередач. Установка длинных отрезков желоба требует участия не менее двух человек.
Необходимые инструменты и материалы
Для самостоятельного монтажа желобов понадобится следующий перечень инструментов:
- раздвижная лестница,
- рулетка,
- уровень,
- карандаш,
- шуруповерт,
- ножовка,
- ножницы,
- торцовочная пила (необязательно),
- герметик,
- шурупы для металла,
- водосточные желоба, колена, сливные отверстия сливные отверстия,
- кронштейны,
- скобки,
- соединители,
- торцевые заглушки.
Желоба играют важную роль в защите дома от непогоды / Фото Pexels
Шаг 1: Разметка и уклон.
Определите начало и конец линии желоба на фасции. Сделайте разметку с уклоном 6 миллиметров на каждые 3 метра.
Проверьте уклон уровнем – он должен быть направлен к сливу.
Шаг 2: Подготовка желобов.
Измерьте длину каждого отрезка и обрежьте материал при необходимости.
Если длина превышает 3 метра, перекройте куски на 10 сантиметров и соедините с помощью кронштейнов.
Установите торцевые заглушки, герметизируя стыки.
Шаг 3: Вырезание сливных отверстий.
На каждые 9 – 12 метров желоба вырежьте отверстия для слива. Используйте стамеску, закрепите сливное отверстие шурупами, обработайте герметиком.
Шаг 4: Монтаж желобов.
Расположите подвески через каждые 90 сантиметров внутри желоба.
Поднимите желоб, ориентируясь на линию разметки. Зафиксируйте к фасции шурупами, дополнительно закрепляя стыки и углы.
Шаг 5: Подключение водосточной трубы.
Измерьте расстояние до стены, отнимите 12 сантиметров (стандартная ширина трубы), отрежьте соответствующий кусок.
Прикрепите к нему два колена, образуя S-образную форму. Закрепите конструкцию шурупами к сливному отверстию.
Шаг 6: Установка трубы.
Измерьте расстояние до земли, отрежьте трубу так, чтобы она завершалась за 30 сантиметров от почвы.
Закрепите трубу шурупами и хомутами к стене (каждые 1,5 метра). Установите нижнее колено и удлинитель, чтобы вода отводилась от дома.
К слову, чтобы желоба работали исправно, стоит чистить водостоки один-два раза в год.