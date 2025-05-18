Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, если желоба износились, их следует или отремонтировать, или полностью заменить. Хорошая новость – установку новой системы можно выполнить самостоятельно. Что для этого следует знать, рассказываем далее.

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Подготовка к монтажу

Измерьте длину каждого края крыши, где планируется установка желобов (фронтонные концы обычно не требуют желобов).

Составьте эскиз дома и обозначьте места будущего монтажа.

Определите, где будут расположены углы, сливные отверстия и водосточные трубы (рекомендуется устанавливать их каждые 9 – 12 метров).

Выберите размер желобов в соответствии с погодными условиями и наклона крыши.

Приобретите все необходимые материалы и инструменты, а также попросите кого-то помочь.

Безопасность

Установка происходит с лестницы – соблюдайте правила безопасности, избегайте размещения возле линий электропередач. Установка длинных отрезков желоба требует участия не менее двух человек.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного монтажа желобов понадобится следующий перечень инструментов:

  • раздвижная лестница,
  • рулетка,
  • уровень,
  • карандаш,
  • шуруповерт,
  • ножовка,
  • ножницы,
  • торцовочная пила (необязательно),
  • герметик,
  • шурупы для металла,
  • водосточные желоба, колена, сливные отверстия сливные отверстия,
  • кронштейны,
  • скобки,
  • соединители,
  • торцевые заглушки.

Ринва

Желоба играют важную роль в защите дома от непогоды / Фото Pexels

Шаг 1: Разметка и уклон.

Определите начало и конец линии желоба на фасции. Сделайте разметку с уклоном 6 миллиметров на каждые 3 метра.

Проверьте уклон уровнем – он должен быть направлен к сливу.

Шаг 2: Подготовка желобов.

Измерьте длину каждого отрезка и обрежьте материал при необходимости.

Если длина превышает 3 метра, перекройте куски на 10 сантиметров и соедините с помощью кронштейнов.

Установите торцевые заглушки, герметизируя стыки.

Шаг 3: Вырезание сливных отверстий.

На каждые 9 – 12 метров желоба вырежьте отверстия для слива. Используйте стамеску, закрепите сливное отверстие шурупами, обработайте герметиком.

Шаг 4: Монтаж желобов.

Расположите подвески через каждые 90 сантиметров внутри желоба.

Поднимите желоб, ориентируясь на линию разметки. Зафиксируйте к фасции шурупами, дополнительно закрепляя стыки и углы.

Шаг 5: Подключение водосточной трубы.

Измерьте расстояние до стены, отнимите 12 сантиметров (стандартная ширина трубы), отрежьте соответствующий кусок.

Прикрепите к нему два колена, образуя S-образную форму. Закрепите конструкцию шурупами к сливному отверстию.

Шаг 6: Установка трубы.

Измерьте расстояние до земли, отрежьте трубу так, чтобы она завершалась за 30 сантиметров от почвы.

Закрепите трубу шурупами и хомутами к стене (каждые 1,5 метра). Установите нижнее колено и удлинитель, чтобы вода отводилась от дома.

К слову, чтобы желоба работали исправно, стоит чистить водостоки один-два раза в год.