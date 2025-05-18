Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, якщо жолоби зносилися, їх слід або відремонтувати, або повністю замінити. Хороша новина – встановлення нової системи можна виконати власноруч. Що для цього варто знати, розповідаємо далі.

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Підготовка до монтажу

Виміряйте довжину кожного краю даху, де планується встановлення жолобів (фронтонні кінці зазвичай не потребують жолобів).

Складіть ескіз будинку й позначте місця майбутнього монтажу.

Визначте, де будуть розташовані кути, зливні отвори та водостічні труби (рекомендовано встановлювати їх кожні 9 – 12 метрів).

Оберіть розмір жолобів відповідно до погодних умов і нахилу даху.

Придбайте всі необхідні матеріали та інструменти, а також попросіть когось допомогти.

Безпека

Встановлення відбувається з драбини – дотримуйтеся правил безпеки, уникайте розміщення біля ліній електропередач. Встановлення довгих відрізків жолоба потребує участі щонайменше двох людей.

Необхідні інструменти та матеріали

Для самостійного монтажу ринв знадобиться наступний перелік інструментів:

розсувна драбина,

рулетка,

рівень,

олівець,

шурупокрут,

ножівка,

ножиці,

торцювальна пилка (необов’язково),

герметик,

шурупи для металу,

водостічні жолоби, коліна, зливні отвори,

кронштейни,

дужки,

з’єднувачі,

торцеві заглушки.

Ринви відіграють важливу роль у захисті будинку від негоди / Фото Pexels

Крок 1: Розмітка та ухил.

Визначте початок і кінець лінії жолоба на фасції. Зробіть розмітку з ухилом 6 міліметрів на кожні 3 метри.

Перевірте ухил рівнем – він має бути спрямований до зливу.

Крок 2: Підготовка жолобів.

Виміряйте довжину кожного відрізка й обріжте матеріал за потреби.

Якщо довжина перевищує 3 метри, перекрийте шматки на 10 сантиметрів і з’єднайте за допомогою кронштейнів.

Установіть торцеві заглушки, герметизуючи стики.

Крок 3: Вирізання зливних отворів.

На кожні 9 – 12 метрів жолоба вирізайте отвори для зливу. Використовуйте стамеску, закріпіть зливний отвір шурупами, обробіть герметиком.

Крок 4: Монтаж жолобів.

Розташуйте підвіски через кожні 90 сантиметрів всередині жолоба.

Підніміть жолоб, орієнтуючись на лінію розмітки. Зафіксуйте до фасції шурупами, додатково закріплюючи стики й кути.

Крок 5: Підключення водостічної труби.

Виміряйте відстань до стіни, відніміть 12 сантиметрів (стандартна ширина труби), відріжте відповідний шматок.

Прикріпіть до нього два коліна, утворюючи S-подібну форму. Закріпіть конструкцію шурупами до зливного отвору.

Крок 6: Установка труби.

Виміряйте відстань до землі, відріжте трубу так, щоб вона завершувалась за 30 сантиметрів від ґрунту.

Закріпіть трубу шурупами й хомутами до стіни (кожні 1,5 метра). Встановіть нижнє коліно та подовжувач, щоб вода відводилася від будинку.

До слова, щоб ринви працювали справно, варто чистити водостоки один-два рази на рік.