Положите 4 чайных пакета в обувь на ночь – на утро вас будет ждать сюрприз

Не спешите выбрасывать использованные чайные пакетики. Они еще могут пригодиться.

В теплую погоду ноги потеют чаще. Как следствие – в обуви скапливается влага, из-за чего размножаются бактерии, которые вызывают неприятный запах. Избавиться от него как раз помогут чайные пакеты. Об этом пишут "Добрые новости".

Смотрите также Посыпьте этим обивку – и даже старый диван будет, как новый: пятна и запахи исчезнут

Как чайные пакеты заберут неприятный запах из обуви?

В составе чая есть природные вещества (танины), которые поглощают влагу, частично уничтожают бактерии и нейтрализуют запах. То есть они действуют как натуральный "дезодорант" для обуви.

Перед тем, как положить использованные пакетики в обувь, обязательно хорошо высушите их.

Затем положите в обувь вставьте по 2 – 3 пакетика в каждый ботинок и равномерно распределите внутри. В среднем нужно 4 – 6 пакетиков на пару.

Оставьте их в обуви на минимум на 6 – 8 часов, а лучше – на всю ночь.

На утро запах из обуви исчезнет, и она становится суше. Если запах не исчез, то повторите процедуру несколько ночей подряд.

Положите высушенные чайные пакеты в обувь на ночь

Обратите внимание! Не используйте влажные пакетики – это может вызвать еще больше бактерий и даже плесень

Какие еще есть способы устранить запах из обуви?

Как пишет The Spruce, неприятный запах в обуви – распространенная проблема, особенно если она влажная и плохо проветривается.

Лучшее решение – постирать и хорошо высушить обувь, но это подходит не для всех материалов.

Есть простые способы избавиться от запаха:

проветривать и сушить обувь на воздухе;

обработать внутри раствором уксуса с водой;

насыпать соду и оставить на ночь;

добавить несколько капель эфирного масла или положить травы;

использовать специальные дезодоранты для обуви;

положить внутрь кусок мыла, цитрусовую кожуру или салфетки для сушилки;

протереть спиртом.

Иногда, чтобы полностью убрать запах, нужно совместить несколько способов.

Как просто очистить ручки плиты?