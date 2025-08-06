Летом тоже следует следить за отопительным котлом, и даже больше – иногда его включать. Иначе придется потратить немалую сумму на ремонт техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Почему не следует игнорировать отопительный котел летом?

Эксперт по отоплению и котлам Дэвид Холмс отметил, что летом также следует пользоваться отопительным котлом, иначе это может стать причиной серьезных поломок и немалых расходов.

Дело в том, что летом котлом никто не пользуется, а значит некоторые внутренние компоненты со временем могут заклинить. К примеру, не использование техники может привести к проблемам с насосом или клапаном. Чтобы избежать проблем, следует хотя бы раз в 2 недели запускать котел, чтобы убедиться, что все работает в обычном режиме.

Также котел периодически следует включать и для того, чтобы вовремя выявить проблемы. Это позволит вовремя подготовиться к отопительному сезону и устранить все проблемы до первых морозов. К примеру, странные шумы из котла, потеря давления или утечки могут стать сигналом серьезных проблем.

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