Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Чому не слід ігнорувати опалювальний котел влітку?

Експерт з опалення та котлів Девід Голмс наголосив, що влітку також слід користуватися опалювальним котлом, інакше це може стати причиною серйозних поломок та чималих витрат.

Річ у тім, що влітку котлом ніхто не користується, а отже деякі внутрішні компоненти з часом можуть заклинити. До прикладу, не використання техніки може призвести до проблем з насосом чи клапаном. Щоб уникнути проблем, слід хоча б раз на 2 тижні запускати котел, щоб переконатися, що все працює у звичному режимі.

Також котел періодично слід вмикати й для того, щоб вчасно виявити проблеми. Це дозволить вчасно підготуватися до опалювального сезону та усунути всі проблеми до перших морозів. До прикладу, дивні шуми з котла, втрата тиску чи витоки можуть стати сигналом серйозних проблем.

Раніше у мережі пояснили, для чого дійсно призначений режим швидкого прання. Як виявилося, на такому режимі можна прати лише деякі речі.