Как продлить жизнь бойлера: простая процедура, которую игнорируют 9 из 10 людей
- Регулярная промывка бойлера помогает сэкономить деньги, продлить срок его службы и избежать поломок, в частности из-за накопления минералов и осадка.
- Бойлеры с баком следует промывать ежегодно, а для проточных водонагревателей необходимо вызывать специалиста для очистки специальным оборудованием.
Горячий душ, чистая посуда и комфорт в быту невозможны без одного, казалось бы, скромного прибора бойлера. Он ежедневно обеспечивает горячую воду для душа, мытья рук, стирки и кухни. Эксперты отмечают: регулярное промывание бойлера может сэкономить деньги, продлить его срок службы и избежать неожиданных поломок.
Это подтверждает издание Martha Stewart.
Почему важно промывать бойлер?
Со временем в водонагревателе накапливаются минералы и осадок, которые содержатся в воде. Они оседают на дне бака и создают проблемы:
- бойлер медленнее нагревает воду;
- потребляет больше электроэнергии или газа;
- работает с повышенной нагрузкой;
- быстрее изнашивается и может выйти из строя.
Регулярная промывка помогает поддерживать стабильную температуру воды и уменьшить расходы на коммунальные услуги.
Как часто нужно промывать?
- Бойлеры с баком (электрические или газовые) – ежегодно. Процедура похожа для обоих типов, разница лишь в отключении питания.
- Проточные водонагреватели – бака нет, поэтому их очищают специальным оборудованием и растворами, обычно вызывая специалиста.
Зачем промывать бойлер / Фото Pinterest
Как промыть бойлер самостоятельно?
Как пишет Ecoenergy Improvement, нужно:
- Выключите бойлер и дайте ему остыть.
- Откройте кран с горячей водой, чтобы снизить давление.
- Подсоедините садовый шланг к сливному клапану внизу бойлера.
- Направьте шланг в канализацию, емкость или слив.
- Откройте клапан и слейте всю воду с осадком.
- Пропустите холодную воду на несколько минут, чтобы смыть остатки осадка.
- Закройте клапан, отсоедините шланг и дождитесь, пока бак полностью наполнится.
- Только после этого включите питание или газ.
Если вода во время слива мутная или с песком – это нормально. Именно так выглядит осадок, который мешал бойлеру эффективно работать.
Когда лучше не делать это самостоятельно?
Не экспериментируйте, если:
- бойлер старый или давно не обслуживался;
- вы не знаете, как правильно выключить газ или электричество;
- прибор протекает или вода ржавая или ржавая;
- сливной клапан не открывается или заклинил.
В таких случаях вызов специалиста будет безопаснее и дешевле, чем устранение серьезных поломок.
Почему течет бойлер?
- Протечка бойлера – довольно распространенная проблема, которая может привести к серьезным последствиям, если ее игнорировать. Основными причинами протечек является чрезмерное давление в баке, износ уплотнителей, коррозия бака и механические повреждения.
- Если давление воды в системе слишком высокое или неправильно работает предохранительный клапан, вода может выходить через соединения или даже непосредственно из бака, что повышает нагрузку на все детали бойлера и может привести к внезапному прорыву.
- Со временем резиновые прокладки высыхают, трескаются или деформируются, что создает микроповреждения, через которые начинает подтекать вода.
- Старые бойлеры или приборы, работающие в воде с высоким содержанием минералов, подвержены коррозии, которая разрушает металл бака изнутри и может привести к протечкам или выходу прибора из строя.