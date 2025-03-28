Соцсети одержимы таким решением: женщина показала, какой нестандартный дизайн кухни выбрала

Случалось ли вам пропускать любимое шоу из-за приготовления пищи? Одна женщина нашла нестандартное решение для этой проблемы, которое произвело настоящий фурор в сети.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, пользовательница тикток @homeofniugyn переехала в квартиру, где кухня не имела традиционных верхних шкафов. Вместо того чтобы устанавливать их, она использовала свободное пространство по-другому. Что сделала женщина, рассказываем дальше.

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Как женщина использовала свободное пространство на кухне

Свободное пространство на своей кухне женщина использовала для установки проектора. Теперь она может наслаждаться фильмами, видеоблогами о еде и документальными лентами во время приготовления блюд.

Женщина объяснила, что с детства боялась навесных шкафов после неприятного случая, когда на нее упал стакан. Поэтому, когда она вместе с партнером выбирала дизайн кухни, отказ от верхних шкафов был для нее естественным решением. Свободная стена стала идеальным местом для проектора, что придало особого уюта дому.

Как выглядит оригинальная кухня: смотрите видео

Теперь кухня стала центральным местом жизни пары – здесь они готовят утренний кофе, общаются и принимают гостей. Проектор помог им замедлить темп жизни и наслаждаться спокойными вечерами.

В одном из видео она показывает, как готовит ужин под просмотр аниме, называя это своим вариантом "клубного отдыха".

Идея женщины быстро стала вирусной, собрав более 2,1 миллиона просмотров. "Фильм на стене на кухне – это революционно", "Ой, эта стена с проектором – это все!", – писали люди в комментариях.

Кстати, такое интересное решение – это еще не все, что нужно для трендовой кухни 2025. Кроме того, чтобы быть в моде, следует выбирать встроенную технику, а также столешницу и фартук из одного материала.