Когда Алайна, жительница штата Мичиган, решила самостоятельно обновить подвал в своем недавно приобретенном доме, она и не подозревала, что станет героиней истории, которая больше похожа на сюжет психологического триллера, чем на типичный ремонт.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, после того, как подвальный потолок был поврежден наводнением, женщина решила снять панели. Но вместе с ними на пол упали старые пожелтевшие листы, которые были спрятаны на обратной стороне конструкции. Что они скрывали, рассказываем далее.

К теме Девушка арендовала дом и обнаружила жуткую комнату: что скрывали тайные двери

Что женщина нашла в подвале?

Письма, которые женщина обнаружила в своем подвале, были адресованы нескольким людям и имели тревожный смысл.

Дорогая Мэри Галлахер, не выходите слишком поздно днем или после наступления темноты, иначе вы все равно можете попасть в серьезную аварию. Тень Икс,

– предупреждал один из них.

Другое послание звучало еще зловеще: "Лучше остерегайся, ибо иначе окажешься в одной из многих канавок. И это не будет моей виной (понятно?)".

Как выглядят жуткие письма: смотрите видео

Удивленная и немного напуганная Алайна начала исследовать имена, указанные в письмах. По ее словам, большинство из этих людей, вероятно, умерли естественной смертью. Это несколько ее успокоило, хотя вопрос о происхождении писем остался открытым.

В результате женщина поделилась своей находкой в тикток, где видео быстро набрало более 350 000 просмотров. Комментаторы проявили живой интерес к ситуации, призывая женщину обратиться в полицию. "Пожалуйста, отнесите это в полицию. Это слишком жутко", "Посылаю положительные эмоции! Меня это тоже напугало бы", – писали люди.

Сама Алайна признается, что изначально не планировала обращаться к правоохранителям, но поговорила с агентом по недвижимости, который, как оказалось, также является полицейским. Он предположил, что эти письма – дело рук эмоционально нестабильной личности из прошлого.

Теперь владелица квартиры планирует не избавляться от этих писем, а наоборот – оформить их в рамки и повесить в подвале как своеобразные реликвии прошлого.

К слову, жуткие находки во время реновации жилья не является редкостью. Так, другая женщина во время ремонта нашла тайную лестницу.