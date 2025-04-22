Вдохнула новую жизнь: женщина приобрела старую мебель и поразила интернет тем, что она сделала с ней

Видео, где 44-летняя блогер из Британии Дебс Стаббингтон превращает уничтоженный уличный диван в стильный предмет мебели, собрало более 2,6 миллиона просмотров на YouTube.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, история этой трансформации поразила пользователей со всего мира и стала символом творческого подхода к переработке вещей. Что такого невероятного сделала женщина, рассказываем далее.

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Как женщина из хлама сделала красивую мебель

Все началось с того, что Дебс наткнулась на старый диван, выставленный на продажу на eBay за символические 10 фунтов стерлингов (примерно 500 гривен).

Мебель была в ужасном состоянии – повреждена, и почти не пригодна к использованию. Большинство людей посоветовала бы пройти мимо, однако для блогера это стало вызовом и возможностью показать, как сломанная вещь может получить второй шанс.

Я хочу показать людям, как менять вещи и остановить их попадание на свалку,

– отметила женщина в видео.

Для восстановления дивана она потратила еще примерно 120 фунтов стерлингов (более 6000 гривен) на материалы – доски, шурупы и краску.

Как женщина подарила вторую жизнь старой мебели: смотрите видео

Сам же процесс преобразования был длительным: тысячи скоб пришлось удалять вручную, очищать раму от ржавчины и старой краски, а затем отшлифовывать и обшивать ее деревянными панелями.

Я знала, что хочу обшить раму деревом, поэтому не имело значения, если начальный материал был поврежден,

– объясняет Дебс.

В результате она сделала удивительную трансформацию. Диван получил новую деревянную обшивку, чистую краску и стильный вид.

Конечно, он еще не закончен полностью. Я еще сделаю подушки, чтобы на нем было удобно отдыхать,

– добавляет британка.

Однако, по словам комментаторов, уже сейчас он выглядит лучше, чем новый. В общем зрители были в восторге от результата. "Вы настоящая мастерица! Замечательная работа!", "Честно говоря, я думаю, что это выглядит лучше, чем новое", "Вы буквально превратили катастрофу в нечто удивительное!", "Вы помогли спасти нашу планету! Продолжайте!", – писали люди.

К слову, повторное использование и обновление пространств становится все большим трендом. Так, недавно женщина превратила обычный сад в роскошную зону для отдыха своими руками.