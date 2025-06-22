Как частный самолет: соцсети поразил дом на колесах за 2,7 миллиона долларов

Все больше людей интересуются альтернативными способами жизни, среди которых есть и проживание в мобильных домах. Очередным подтверждением этого стала бешеная популярность видео с обзором сверхсовременного дома на колесах стоимостью почти 2,7 миллиона долларов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ролик быстро стал вирусным и уже собрал более 5 миллионов просмотров. Чем особенный представленный в нем дом, рассказываем далее.

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Дом, который можно взять с собой

В ролике 38-летняя Хиллари и 58-летний Крис – пара, которая отказалась от традиционного образа жизни и отправилась в путешествие на полную ставку – демонстрируют роскошный кемпер. Это не просто передвижное жилье, а настоящая вилла на колесах с площадью около более 37 квадратных метров и технологиями премиум-класса.

Кемпер имеет четыре выдвижные секции, благодаря которым внутреннее пространство значительно увеличивается. Внутри – просторная гостиная с удобным диваном, что трансформируется в рабочее место, изысканная кухня с большой кладовой и обеденной зоной, главная спальня с проектором и гардеробом, а также полноценная ванная комната с мраморной душевой.

Отдельное внимание уделяется деталям: настоящее дерево, мрамор, премиальная бытовая техника, индукционная плита, встроенная в столешницу.

Как выглядит роскошный дом на колесах: смотрите видео

Кроме того, автобус построен на индивидуальном шасси с двигателем мощностью 605 лошадиных сил, и, как отмечает пара, "чувствуется как частный самолет на дороге". В то же время и стоит он немало – ориентировочно 2,7 миллиона долларов.

Конечно, не каждому под силу потратить почти три миллиона долларов на кемпер. Но, как отмечает пара, рынок предлагает и более доступные альтернативы. Например, их собственный дом на колесах имеет похожие параметры, но стоит примерно втрое дешевле.

Наконец, идея жизни на колесах не обязательно должна быть чем-то исключительно роскошным и экзотическим. Для кого-то это способ увидеть мир, для кого-то – решение проблемы жилья, а для кого-то – возможность жить в собственном темпе, вне офисов и кредитов.

К слову, необычное жилье становится все более популярным с каждым годом. Так, один человек создал уникальный особняк в стиле "Звездных войн", известный как "дом Дарта Вейдера".