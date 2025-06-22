Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, ролик швидко став вірусним і вже зібрав понад 5 мільйонів переглядів. Чим особливий представлений у ньому дім, розповідаємо далі.

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Будинок, який можна взяти із собою

У ролику 38-річна Гілларі та 58-річний Кріс – пара, яка відмовилася від традиційного способу життя й вирушила у мандри на повну ставку – демонструють розкішний кемпер. Це не просто пересувне житло, а справжня вілла на колесах з площею близько понад 37 квадратних метрів і технологіями преміумкласу.

Кемпер має чотири висувні секції, завдяки яким внутрішній простір значно збільшується. Всередині – простора вітальня зі зручним диваном, що трансформується у робоче місце, вишукана кухня з великою коморою та обідньою зоною, головна спальня з проєктором і гардеробом, а також повноцінна ванна кімната з мармуровою душовою.

Окрема увага приділяється деталям: справжнє дерево, мармур, преміальна побутова техніка, індукційна плита, вбудована в стільницю.

Як виглядає розкішний дім на колесах: дивіться відео

Крім того, автобус побудований на індивідуальному шасі з двигуном потужністю 605 кінських сил, і, як зазначає пара, "відчувається як приватний літак на дорозі". Водночас і коштує він чимало – орієнтовно 2,7 мільйона доларів.

Звісно, не кожному під силу витратити майже три мільйони доларів на кемпер. Але, як зазначає пара, ринок пропонує й більш доступні альтернативи. Наприклад, їхній власний будинок на колесах має схожі параметри, але коштує приблизно втричі дешевше.

Врешті, ідея життя на колесах не обов'язково має бути чимось винятково розкішним та екзотичним. Для когось це спосіб побачити світ, для когось – розв'язання проблеми житла, а для когось – можливість жити у власному темпі, поза офісами та кредитами.

До слова, незвичне житло стає все більш популярним з кожним роком. Так, один чоловік створив унікальний особняк у стилі "Зоряних війн", відомий як "будинок Дарта Вейдера".