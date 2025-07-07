5 растений, которые отпугивают змей от двора

В Украине очень часто на собственном дворе можно встретить змей. Чтобы отпугнуть пресмыкающихся от дома, можно на территории посадить некоторые растения.

Как говорят эксперты, их запах отпугивает змей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.

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Бархатцы

Резкий запах бархатцев отпугивает не только насекомых. Пряный сильный аромат цветов также защищает двор от змей. Более того, эксперты говорят, что отпугивают пресмыкающихся не только цветы, но и корни бархатцев. Поскольку они растут довольно глубоко, то пряный аромат может достать пресмыкающихся и под почвой.



Бархатцы отпугивают змей / Фото Unsplash

Лаванда

Лаванда имеет сильный аромат, который нарушит чувствительное ощущение запаха змей и отпугнет их. Аромат этих цветов не нравится пресмыкающимся, поэтому они будут избегать двора, где растет лаванда.



Лаванда / Фото Unsplash

Розмарин

Розмарин часто можно встретить на огородах и садах. Этот аромат хотя и отпугивает змей, но с его выращиванием следует быть очень осмотрительным, ведь большие кусты розмарина могут служить укрытием для пресмыкающихся.



Розмарин / Фото Unsplash

Базилик

Базилик является не только идеальным дополнением к блюдам, но и отпугивает змей от двора. Привлекательный аромат свежих трав, который так привлекает людей, ненавидят пресмыкающиеся, поэтому если на вашем огороде растет базилик, то змеи точно и на метр не подползут к территории.



Базилик / Фото Unsplash

Эвкалипт

Эвкалипт имеет свежий и сильный запах. Он защищает дом не только от насекомых, но и от змей.



Эвкалипт / Фото Unsplash

К слову, ранее эксперты назвали топ-4 запаха, которые привлекают змей. Как оказалось, об этих вещах на собственном дворе вы можете и не догадываться.