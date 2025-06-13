Дизайнерский ремонт своими руками: мужчина стильно обустроил зону возле телевизора

Сейчас самым популярным трендом в дизайне гостиных является оформление зоны возле телевизора. Ее выделяют с помощью стильных дощечек и подсветки, но сделать это можно и своими руками.

Это на собственном примере показал пользователь сети, который стильно оформил стену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-видео @altagar1.

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Как сделать стильную TV-зону

Пользователь сети показал, как можно сделать стильную TV-зону своими руками. Так, мужчина заранее подготовил стену – оштукатурил и покрасил ее. После того он снял размеры с телевизора и сделал специальный металлический каркас из профилей. Зафиксировал их он обычными шурупами.

Затем мужчина подобрал деревянные панели и с помощью клея зафиксировал их на стене. Зону вокруг телевизора он выделил LED-лентой.

После того на каркас из металлического профиля прикрепили лист гипсокартона, а после – лист, который имитирует мраморную поверхность. Снизу зону украсили тумбой, а сам телевизор – закрепили с помощью кронштейна.

Зона возле телевизора своими руками: смотрите видео

Ранее 24 Канал рассказывал, на какой высоте вешать телевизор. В общем, это зависит от диагонали экрана, расстояния до зрителя, и угла обзора.