Популярний у 19 столітті кухонний прилад заслуговує на "камбек" у 2026 році

У XIX — на початку XX століття у людей ще не було електричних холодильників. Щоб зберігати їжу свіжою, вони використовували льодяні шафи – прості, але доволі ефективні пристрої.

Це були дерев'яні утеплені шафи, куди клали великі брили льоду. Лід лежав зверху, охолоджував повітря, а продукти зберігалися внизу. Вода від танення стікала в спеціальний піддон. Про це пише House Digest.

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Як повернути антикварну льодяну шафу на кухню?

У той час це було справжнім проривом у побуті. Без льодяної шафи їжа псувалася дуже швидко, особливо влітку. Тому такі пристрої стояли майже в кожному домі.

Сьогодні льодяні шафи вже не використовуються масово, але інтерес до них повертається. Причина – простота та "незалежність" від електрики.

Вони не мають двигунів, компресорів чи складної електроніки – тільки корпус, утеплення і просту конструкцію. Тому ламатися там практично нічому.

У сучасному світі їх іноді використовують як:

декоративний ретро-елемент у кухні або кафе;

мініхолодильник для напоїв на вечірках чи святах;

додаткове охолодження на дачах або в заміських будинках;

як основний спосіб зберігання їжі у людей, які живуть без електромережі або не мають стабільного доступу до електрики.

Перевага такої шафи в тому, що вона майже не потребує витрат. На відміну від звичайного холодильника, немає постійного споживання електроенергії та шуму роботи.

Втім, є й мінуси. Лід потрібно регулярно поповнювати, а температура всередині залежить від якості утеплення і кількості льоду. Тому це не повноцінна заміна холодильнику, а радше тимчасове або допоміжне рішення.

Яка на вигляд льодова шафа, популярна у 19 столітті: дивіться відео

До слова, у 2026 році на кухню повертаються поширені у 60-х роках банкетки. Це зручні місця зі столом і лавками, де сім'ї їли, пили каву й спілкувалися.

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