Дім Затишний дім Перший ремонт може стати катастрофою: власниця квартири розповіла, чого не варто робити
24 липня, 17:19
3

Перший ремонт може стати катастрофою: власниця квартири розповіла, чого не варто робити

Альона Гогунська

Перший ремонт у власній квартирі – це завжди хвилювання, сотні рішень і безліч запитань. Бажання зробити все красиво часто змушує орієнтуватися на фото з Pinterest чи Instagram, однак на практиці найважливішими виявляються зовсім інші речі.

Львів'янка Наталія, яка разом із чоловіком завершила ремонт у новобудові, в інтерв'ю 24 Каналу поділилася порадами для тих, хто лише розпочинає цей шлях. 

Які правила допоможуть уникнути дорогих помилок?

  • Не поспішайте ухвалювати рішення 

Найголовніше, що радить Наталія, – не квапитися. За її словами, перед початком ремонту варто подумати не про те, як квартира виглядатиме на фотографіях, а про те, наскільки комфортно буде жити в ній щодня. 

Варто добре продумати, як ви будете жити в цій квартирі, а не просто орієнтуватися на красиві картинки, 
– зазначила вона. 

Саме побутові звички, а не модні тренди, мають стати основою для планування майбутнього інтер'єру.

  • Обирайте хороших майстрів і дизайнера

Наталія переконана, що професійна команда може зекономити не лише нерви, а й гроші. За її словами, дизайнер повинен не просто створити красиву візуалізацію, а запропонувати практичні рішення, які працюватимуть у повсякденному житті. Не менш важливо знайти майстрів, які якісно виконають роботи, адже виправлення помилок після завершення ремонту зазвичай обходиться значно дорожче. 


Професійна команда може зекономити не лише нерви, а й гроші / Фото Unsplash

  • Не економте на тому, чого не видно

Одна з головних порад власниці квартири – не заощаджувати на комунікаціях. Мовиться про сантехніку, труби, електропроводку та інші інженерні системи, які після ремонту будуть заховані у стінах. Саме ці елементи визначають, наскільки надійною та безпечною буде квартира протягом багатьох років. Якщо вони вийдуть із ладу, ремонт доведеться фактично починати заново.

  • Плануйте квартиру під власні звички

Наталія розповідає, що багато рішень вони ухвалили завдяки досвіду життя в орендованих квартирах. Саме це допомогло правильно визначити розташування розеток, вимикачів, сценаріїв освітлення та інших деталей, які часто здаються незначними до початку ремонту. У результаті квартира вийшла не лише красивою, а й максимально зручною для повсякденного життя. 

На її думку, найкращий ремонт – це не той, який відповідає останнім трендам, а той, у якому власникам комфортно жити щодня. Саме тому перед початком ремонту варто думати не лише про стильний дизайн, а й про практичність кожного рішення.

Пов'язані теми:

Ремонт Затишний дім