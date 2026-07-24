Перший ремонт може стати катастрофою: власниця квартири розповіла, чого не варто робити

Перший ремонт у власній квартирі – це завжди хвилювання, сотні рішень і безліч запитань. Бажання зробити все красиво часто змушує орієнтуватися на фото з Pinterest чи Instagram, однак на практиці найважливішими виявляються зовсім інші речі.

Львів'янка Наталія, яка разом із чоловіком завершила ремонт у новобудові, в інтерв'ю 24 Каналу поділилася порадами для тих, хто лише розпочинає цей шлях.

Які правила допоможуть уникнути дорогих помилок?

Не поспішайте ухвалювати рішення

Найголовніше, що радить Наталія, – не квапитися. За її словами, перед початком ремонту варто подумати не про те, як квартира виглядатиме на фотографіях, а про те, наскільки комфортно буде жити в ній щодня.

Варто добре продумати, як ви будете жити в цій квартирі, а не просто орієнтуватися на красиві картинки,

– зазначила вона.

Саме побутові звички, а не модні тренди, мають стати основою для планування майбутнього інтер'єру.

Обирайте хороших майстрів і дизайнера

Наталія переконана, що професійна команда може зекономити не лише нерви, а й гроші. За її словами, дизайнер повинен не просто створити красиву візуалізацію, а запропонувати практичні рішення, які працюватимуть у повсякденному житті. Не менш важливо знайти майстрів, які якісно виконають роботи, адже виправлення помилок після завершення ремонту зазвичай обходиться значно дорожче.



Професійна команда може зекономити не лише нерви, а й гроші / Фото Unsplash

Не економте на тому, чого не видно

Одна з головних порад власниці квартири – не заощаджувати на комунікаціях. Мовиться про сантехніку, труби, електропроводку та інші інженерні системи, які після ремонту будуть заховані у стінах. Саме ці елементи визначають, наскільки надійною та безпечною буде квартира протягом багатьох років. Якщо вони вийдуть із ладу, ремонт доведеться фактично починати заново.

Плануйте квартиру під власні звички

Наталія розповідає, що багато рішень вони ухвалили завдяки досвіду життя в орендованих квартирах. Саме це допомогло правильно визначити розташування розеток, вимикачів, сценаріїв освітлення та інших деталей, які часто здаються незначними до початку ремонту. У результаті квартира вийшла не лише красивою, а й максимально зручною для повсякденного життя.

На її думку, найкращий ремонт – це не той, який відповідає останнім трендам, а той, у якому власникам комфортно жити щодня. Саме тому перед початком ремонту варто думати не лише про стильний дизайн, а й про практичність кожного рішення.