Це вбиває сантехніку: що ніколи не можна змивати в унітаз

Багато виробників стверджують, що туалетний папір та серветки можна змивати в унітаз. Однак експерти виступають категорично проти цього, адже це буквально вбиває сантехніку.

Що та чому не слід змивати в унітаз – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Що не можна змивати в унітаз

Як стверджують сантехніки, найгірше, що можна зробити у власній ванній, це змити "розчинні серветки". Річ у тім, що деякі такі вологі серветки можуть не розкладатися, а накопичуватися всередині. У результаті каналізаційні труби можуть забитися, і, щоб їх прочистити, доведеться викликати майстра.

Також у жодному разі не можна змивати в унітаз засоби жіночої гігієни. Вони мають поглинальні властивості, а тому можуть застрягати у водопроводі.

Сантехніки не радять змивати у каналізацію ліки, адже вони можуть нашкодити навколишньому середовищу.

Крім того, не слід змивати в унітаз наповнювач для котячого туалету. Хоча на упаковці й написано, що його можна змивати, проте він може накопичуватися на стінках каналізаційних труб. Це може призвести до утворення серйозних засмічень.

Паперові рушники хоча й розкисають від контакту з водою, але для повного їхнього розпаду у рідині треба чимало часу. Відтак, вони також можуть забивати каналізацію.

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