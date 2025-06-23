Це вбиває сантехніку: що ніколи не можна змивати в унітаз
- Експерти застерігають від змивання в унітаз розчинних серветок та інших речей, оскільки це може призвести до засмічень і пошкоджень.
- Хоча деякі виробники стверджують, що їхні продукти можна змивати, сантехніки попереджають, що це може спричинити серйозні засмічення в трубах.
Багато виробників стверджують, що туалетний папір та серветки можна змивати в унітаз. Однак експерти виступають категорично проти цього, адже це буквально вбиває сантехніку.
Що та чому не слід змивати в унітаз – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
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Що не можна змивати в унітаз
Як стверджують сантехніки, найгірше, що можна зробити у власній ванній, це змити "розчинні серветки". Річ у тім, що деякі такі вологі серветки можуть не розкладатися, а накопичуватися всередині. У результаті каналізаційні труби можуть забитися, і, щоб їх прочистити, доведеться викликати майстра.
Також у жодному разі не можна змивати в унітаз засоби жіночої гігієни. Вони мають поглинальні властивості, а тому можуть застрягати у водопроводі.
Сантехніки не радять змивати у каналізацію ліки, адже вони можуть нашкодити навколишньому середовищу.
Крім того, не слід змивати в унітаз наповнювач для котячого туалету. Хоча на упаковці й написано, що його можна змивати, проте він може накопичуватися на стінках каналізаційних труб. Це може призвести до утворення серйозних засмічень.
Паперові рушники хоча й розкисають від контакту з водою, але для повного їхнього розпаду у рідині треба чимало часу. Відтак, вони також можуть забивати каналізацію.
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