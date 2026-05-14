Травень вирішує все: які овочі треба терміново висадити на городі

Середина травня – один із найактивніших періодів для городників. Ґрунт уже достатньо прогрітий, денна температура стабільно зростає, а ризик сильних заморозків поступово зменшується. Саме зараз більшість овочевих культур можна безпечно висаджувати у відкритий ґрунт або переносити розсаду на грядки.

Як пишуть Gardening Know How, правильна посадка у травні значно впливає на майбутній урожай, адже рослини отримують оптимальні умови для швидкого росту та розвитку.

Які овочі варто висаджувати у середині травня?

Томати

У другій половині травня більшість городників починають активно пересаджувати розсаду помідорів у теплиці та відкритий ґрунт. Томати вважаються теплолюбною культурою, тому для хорошого врожаю їм потрібні сонячні ділянки без сильних протягів. Особливо важливими для помідорів є регулярний полив та добре розпушений ґрунт, який забезпечує доступ кисню до кореневої системи.



Томати вважаються теплолюбною культурою / Фото Pexels

Огірки

У травні городники або висівають насіння безпосередньо у відкритий ґрунт, або пересаджують заздалегідь підготовлену розсаду. Огірки дуже люблять тепло та вологу, тому для хорошого росту їм потрібен регулярний полив і захищені від сильного вітру ділянки.



Огірки дуже люблять тепло та вологу / Фото Pexels

Перець і баклажани

Солодкий перець та баклажани також належать до найбільш теплолюбних овочевих культур, тому їх зазвичай висаджують саме після того, як у травні остаточно стабілізується температура повітря. Навіть короткочасне похолодання може уповільнити ріст рослин або пошкодити молоді саджанці.



Перець не терпить холод / Фото Pexels

Кабачки та гарбузи

Кабачки та гарбузи люблять простір, тепло та вологу, тому їх не рекомендують висаджувати надто близько один до одного. Для активного росту рослинам потрібен родючий ґрунт із достатньою кількістю органічних добрив. Досвідчені городники часто додають у лунки компост або перегній, що допомагає отримати більші плоди та підвищити врожайність.



Кабачки та гарбузи не рекомендують висаджувати надто близько один до одного / Фото Pexels

Морква, буряк та редис

Морква та буряк добре переносять помірне похолодання, тому їх часто висівають у кілька етапів для тривалого збору врожаю протягом літа та осені.

Редис вважається однією з найшвидших культур на городі. За сприятливих умов перший урожай можна отримати вже через кілька тижнів після посіву.

Для гарного росту коренеплодам потрібен:

пухкий ґрунт,

достатня кількість вологи,

регулярне проріджування.

Якщо рослини ростимуть надто густо, плоди можуть бути дрібними або деформованими.

Яку зелень можна сіяти у травні?

У цей період чудово ростуть:

кріп;

петрушка;

салат;

шпинат;

базилік;

рукола.

Багато городників висівають зелень у кілька етапів, щоб мати свіжий урожай протягом усього літа.

Чому середина травня така важлива для посадки?

Експерти Homes and Gardens, пояснюють, що середина травня вважається одним із найкращих періодів для висаджування овочевих культур через поєднання одразу кількох важливих природних факторів.

У цей час ґрунт уже добре прогрівається після весняних холодів, а триваліший світловий день забезпечує рослинам більше сонячного світла для активного росту. Температура повітря стає стабільнішою, що створює комфортні умови для укорінення розсади та розвитку молодих рослин.

Саме у травні більшість культур починають швидко нарощувати кореневу систему та зелену масу, тому правильна посадка в цей період може суттєво вплинути на майбутній урожай. Водночас фахівці наголошують, що навіть наприкінці весни не варто повністю ігнорувати прогноз погоди.

Що посадити на балконі у травні?

Якщо ви не маєте городу, не варто засмучуватися. Раніше ми писали, що експерти рекомендують садити на балконі полуницю, м'яту та мелісу у травні, коли умови для росту рослин стають сприятливими. Вони добре ростуть у контейнерах і пиносять гарний врожай та насолоду для душі.