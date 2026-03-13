Із цим ходять в магазин: що покласти у компост, аби в ньому не завелися мухи

Навесні компостні ящики можуть стати притулком для мух, личинок і навіть щурів. Щоб уникнути цього, досвідчені садівники радять додати всього один простий предмет.

Коли температура піднімається вище 10 градусів, органічні відходи розкладаються швидше, а волога з їжі та рослин стікає на дно, роблячи компост слизьким і неприємним на запах. Щоб уникнути цього, експерти радять використовувати прості паперові пакети, наприклад ті, що залишаються після покупок. Про це пише Express.

Що додати у компост навесні, аби там не завелися мухи?

Пакети з паперу вбирають зайву вологу, запобігаючи її накопиченню на дні компостного ящика, і при цьому не розкладаються надто швидко.

Вони допомагають збалансувати компост за азотом та вуглецем: їжа дає азот, а папір – вуглець, що сприяє правильному розкладанню.

Крім того, зім'яті пакети створюють маленькі повітряні порожнини, які забезпечують доступ кисню мікроорганізмам і прискорюють процес аеробного розкладання.

Папір також маскує запах гниючої їжі, роблячи компост менш привабливим для шкідників.

Найкраще використовувати прості коричневі або білі пакети без фарб і важких чорнил. Їх потрібно порвати на невеликі шматки або зім'яти перед тим, як покласти на дно ящика.

Коли додаєте нові органічні відходи, папір змішується з ними, підтримуючи компост сухим і чистим.

Перемішування матеріалів кілька разів на тиждень допомагає рівномірно розподілити папір і органіку. За необхідності можна додавати нові пакети. Такий метод простий, дешевий та екологічний: компост залишається сухим, запах мінімальний, а шкідники обходять його стороною протягом весни та літа.

Додайте у компост паперові пакети, щоб уникнути появи неприємного запаху / Фото Pinterest

Як використати компост?

Після того як компост готовий, його можна використовувати різними способами, щоб допомогти рослинам і саду. Про це пише Vegetarian Times.

Спершу перевірте, що компост охолов і став темним, крихким та нагадує здоровий ґрунт.

Великі залишки можна просіяти, щоб використовувати тільки дрібний матеріал. Готовий компост можна додавати прямо в ґрунт саду, щоб збагачувати його поживними речовинами та утримувати вологу.

Також можна робити "компостний чай" – настій з компосту, який поліпшує структуру ґрунту і стимулює ріст рослин.

Компост допомагає зупиняти ерозію: його можна розсипати як покрив або вмістити в мішки і розташувати на схилах.

Він також підходить для підживлення кімнатних або горшкових рослин – змішайте його з землею, щоб рослини отримали додаткові поживні речовини.

