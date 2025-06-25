Досить купувати нову хімію: 8 речей, які варто мити шампунем
- Шампунь може ефективно очищати різні поверхні завдяки поверхнево-активним речовинам.
- Його можна використовувати для видалення жиру на кухні, очищення ванної кімнати, хромованих поверхонь, запобігання запотіванню дзеркал, очищення пензлів для макіяжу, підлоги, плям на тканинах та шкіряних виробів.
У боротьбі з жиром на кухні або плямами на килимі ми зазвичай тягнемося до агресивної побутової хімії, але виявляється, що іноді найефективніші засоби – це ті, що вже є під рукою.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, звичайний шампунь може впоратися з багатьма забрудненнями не гірше, а подекуди навіть краще. Що варто ним мити, розповідаємо далі.
До теми Від розводів не залишиться й сліду: як вимити кухню до блиску
У чому секрет шампунів
Секрет криється в поверхнево-активних речовинах, які містяться в шампунях. Вони створені, щоб ефективно змивати жир і бруд з волосся – отже, чудово працюють і на інших поверхнях.
Особливо зручно використовувати дитячий шампунь: він не містить барвників, ароматизаторів і речовин, що викликають подразнення, тому підходить навіть для чутливих матеріалів і поверхонь.
Як можна використовувати шампунь для прибирання
- Очищення кухонного жиру. Нанесіть краплю шампуню на вологу ганчірку й протріть плиту, фартух або стільницю – жир зникне без сліду.
- Миття ванної кімнати. Шампунь легко видаляє залишки зубної пасти, косметики та мила з раковини або туалетного столика.
- Хромовані поверхні. Обробіть кран шампунем і він знову блищатиме, як новий.
- Запотівання дзеркала. Протріть скло шампунем, а потім сухою ганчіркою – це запобігатиме запотіванню після душу.
- Пензлі для макіяжу. Дитячий шампунь чудово підходить для делікатного, але ефективного очищення пензлів від жиру та залишків косметики.
- Підлога. Змішайте шампунь із водою і ви отримаєте м’який, але дієвий розчин для миття плитки чи лінолеуму.
- Плями на тканинах. Знежирити пляму на м’яких меблях або килимі можна, якщо нанести шампунь, злегка потерти м’якою щіткою та змити водою.
- Шкіряні вироби. Взуття, куртки, сумки чи меблі зі шкіри можна освіжити, обробивши їх шампунем і витерши насухо.
До слова, не завжди потрібна дорога хімія, щоб підтримувати чистоту. Так, душову кабіну, до прикладу, можна повністю очистити зубною пастою.