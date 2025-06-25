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Дім Своїми руками Досить купувати нову хімію: 8 речей, які варто мити шампунем
25 червня, 17:23
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Досить купувати нову хімію: 8 речей, які варто мити шампунем

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Шампунь може ефективно очищати різні поверхні завдяки поверхнево-активним речовинам.
  • Його можна використовувати для видалення жиру на кухні, очищення ванної кімнати, хромованих поверхонь, запобігання запотіванню дзеркал, очищення пензлів для макіяжу, підлоги, плям на тканинах та шкіряних виробів.

У боротьбі з жиром на кухні або плямами на килимі ми зазвичай тягнемося до агресивної побутової хімії, але виявляється, що іноді найефективніші засоби – це ті, що вже є під рукою.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, звичайний шампунь може впоратися з багатьма забрудненнями не гірше, а подекуди навіть краще. Що варто ним мити, розповідаємо далі.

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У чому секрет шампунів

Секрет криється в поверхнево-активних речовинах, які містяться в шампунях. Вони створені, щоб ефективно змивати жир і бруд з волосся – отже, чудово працюють і на інших поверхнях. 

Особливо зручно використовувати дитячий шампунь: він не містить барвників, ароматизаторів і речовин, що викликають подразнення, тому підходить навіть для чутливих матеріалів і поверхонь.

Шампунь підходить не тільки для миття волосся / Фото Freepik

Як можна використовувати шампунь для прибирання

  • Очищення кухонного жиру. Нанесіть краплю шампуню на вологу ганчірку й протріть плиту, фартух або стільницю – жир зникне без сліду.
  • Миття ванної кімнати. Шампунь легко видаляє залишки зубної пасти, косметики та мила з раковини або туалетного столика.
  • Хромовані поверхні. Обробіть кран шампунем і він знову блищатиме, як новий.
  • Запотівання дзеркала. Протріть скло шампунем, а потім сухою ганчіркою – це запобігатиме запотіванню після душу.
  • Пензлі для макіяжу. Дитячий шампунь чудово підходить для делікатного, але ефективного очищення пензлів від жиру та залишків косметики.
  • Підлога. Змішайте шампунь із водою і ви отримаєте м’який, але дієвий розчин для миття плитки чи лінолеуму.
  • Плями на тканинах. Знежирити пляму на м’яких меблях або килимі можна, якщо нанести шампунь, злегка потерти м’якою щіткою та змити водою.
  • Шкіряні вироби. Взуття, куртки, сумки чи меблі зі шкіри можна освіжити, обробивши їх шампунем і витерши насухо.

До слова, не завжди потрібна дорога хімія, щоб підтримувати чистоту. Так, душову кабіну, до прикладу, можна повністю очистити зубною пастою