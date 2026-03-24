Штори більше не вішають на вікна: цікавий тренд, який захоплює Європу у 2026 році

У 2026 році штори знову в моді. Втім, тепер їх використовують не за звичним призначенням.

Замість вікон тканини все частіше з'являються на стінах – як декоративний елемент, що додає простору характеру. Такий підхід уже активно поширюється в Європі й стає простим способом освіжити житло без ремонту. Про це пише "Радіо Трек".

Куди вішають штори вдома у 2026 році?

Якщо раніше популярним був мінімалізм із мінімумом текстилю та максимально відкритим простором, то зараз інтер'єри знову "пом'якшують" за допомогою тканин.

Але тепер вони виконують не практичну, а естетичну функцію.

Дизайнери обирають тканину для стін не просто так. Великі полотна створюють ефект глибини, додають об'єму й можуть слугувати своєрідним артоб'єктом.

М'які фактури роблять кімнату затишнішою та теплішою на вигляд, що особливо актуально для сучасних стриманих інтер'єрів.

Крім того, щільні тканини частково поглинають звук, зменшуючи відчуття "порожнього" простору. До речі, схожий прийом використовували ще в давніх палацах.

Сучасні технології також додають цьому рішенню функціональності: тканинні панелі можуть відкриватися й закриватися за допомогою автоматичних механізмів, створюючи ефект рухомої стіни.

Штори на стінах – тренд у дизайні інтер'єру 2026 року / Фото Vero Suh

Щоб такий декор мав гармонійний вигляд, важливо правильно обрати матеріал. Перед остаточним рішенням краще протестувати тканину – закріпити її на стіні на кілька днів і подивитися, який вона має вигляд при різному освітленні.

Можна піти двома шляхами: підібрати тканину в тон інтер'єру для спокійного ефекту або зробити її яскравим акцентом.

Принти теж доречні, але варто обмежитися одним виразним елементом і поєднувати його з нейтральним тлом.

Отже, тканина на стіні – це не просто модний прийом, а практичне рішення. Вона дозволяє швидко змінити атмосферу кімнати, додати затишку й глибини без значних витрат. І саме такі прості, але ефектні ідеї сьогодні формують вигляд сучасного житла.

Як обрати штори для вітальні?

Як пише The Spruce, дизайнери радять обирати штори для вітальні не лише за кольором чи тканиною, а й за їхньою "вагою", бо це сильно впливає на атмосферу кімнати.

Якщо простір великий, краще підійдуть щільні, важкі штори – вони додають затишку, тепла й роблять інтер'єр більш "зібраним".

Натомість легкі штори варто обирати для маленьких або темних віталень, де хочеться більше світла й відчуття простору. Вони роблять кімнату повітряною та світлішою. Я

Також важливо врахувати поверх, рівень приватності, висоту стелі та навіть акустику – якщо в кімнаті луна або тягне холодом, щільні штори будуть доречніші.

Якщо ж вибір виявився невдалим, не обов'язково одразу міняти штори – можна додати ще один шар тканини, змінити спосіб їх підвішування або врівноважити інтер'р світлішими елементами.

