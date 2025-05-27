Скільки розеток потрібно у ванній кімнаті: поради для безпечного та зручного простору

Планування електрики у ванній кімнаті часто зводиться до мінімуму – одна – дві розетки біля дзеркала, і цього начебто достатньо. Але з розвитком побутової техніки та зростанням потреб, такий підхід вже не відповідає сучасним стандартам комфорту.

Водночас ванна кімната є приміщенням підвищеної вологості, тож питання безпеки тут не менш важливе, ніж зручність. Скільки розеток потрібно робити у ванній, де їх розміщувати і яких норм дотримуватись, розповідаємо 24 Канал.

До теми Зручність та безпека: як розрахувати кількість розеток для кухні

Оптимальна кількість розеток

У середньостатистичній ванній кімнаті достатньо від 2 до 5 розеток. Кількість залежить від площі, набору техніки та звичок мешканців.

Мінімум – 2 розетки: для фена, електробритви, плойки та для пральної машини або сушарки.

Оптимальний варіант – 3 – 5 розеток:

1 – 2 розетки біля дзеркала для щоденних потреб,

окрема розетка для пральної машини,

додаткові точки для бойлера, електросушки для рушників, меблевого підсвічування або розумного дзеркала,

резервна розетка для майбутньої техніки (наприклад, електросушарки для взуття).

Безпечне розташування

Електромонтаж у ванній регулюється певними нормами. Основні правила:

Вологозахищеність: усі розетки повинні мати ступінь захисту не нижче IP44, а краще – IP54 (з кришками або у вологозахищеному корпусі).

Відстань від джерела води: не ближче 60 сантиметрів до ванни чи душової кабіни. Також розетки не можна встановлювати над ванною чи у самій душовій зоні.

Заземлення обов’язкове – всі розетки мають бути триконтактними з заземлювальним контактом.

Підключення через пристрій захисного відключення – це убезпечить від ураження струмом у випадку замикання.

Додаткові поради

Плануйте свої розетки з запасом. Краще встановити одну зайву розетку, ніж потім використовувати трійники у вологому середовищі.

Також передбачте окрему лінію для потужної техніки: пральна машина, сушарка або бойлер мають бути підключені окремо, бажано з власним автоматом у щитку.

Крім того, якщо ви користуєтесь електронними зубними щітками чи заряджаєте інші гаджети, розетки з USB можуть бути зручними.

До слова, хоч у середньому варто орієнтуватися на 3 – 5 точок живлення у різних кімнатах, вдома завжди є розетки, про встановлення яких всіх забувають.