Не сервант, а стелаж: як новий тренд на меблі втілюється в інтер'єрі

Кожне покоління задає свої тренди абсолютно у всіх сферах життя. Так, у наших батьків чи бабусь популярними були серванти, у яких стояв найкращий посуд і найдорожчі речі. Сучасне покоління зумерів також має свій варіант "сервантів" – стелажі з улюбленими речами.

До того ж, на сучасних кухнях трендовими стають і нові відкриті стелажі, у яких зручно зберігати посуд. Про сучасні "серванти" та як вони виглядають в інтер'єрі повідомляє 24 Канал.

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Сучасний "сервант"

У мережі Х користувачі поділилися, що сучасне покоління має власні "серванти" – стелажі. Ці відкриті полиці переповнені улюбленими речами. Починаючи від книг і закінчуючи колекцією парфумів – стелаж є місцем для зберігання дорогих серцю речей.



"Сервант" зумера – стелаж / Фото @irenmakarenn з мережі Х

Нагадаємо, що зумери – це покоління людей, які народжувалися у період приблизно між 1997 і 2012 роками (хоча межі можуть варіюватися залежно від джерела). Зумери виросли в умовах тотальної цифровізації та широкого доступу до інтернету й з дитинства були оточені великою кількістю гаджетів.

Тему з обговореннями стелажів підхопили у мережу й користувачі почали ділитися власними стелажами. Хтось називає їх "куточком барахольщика", адже на полицях можна знайти найрізноманітніші речі.



Куточок "барахольщика" / Фото @ArtemZhyg з мережі Х

Відкриті полиці стелажа можуть слугувати не лише для зберігання речей, а й для облаштування власної колекції. До прикладу, один з користувачів колекціонує парфуми.



Колекція з парфумами в інтер'єрі / Фото @hurmozavr з мережі Х

Стелаж – це не лише місце для зберігання речей. Він розкриває особу господаря й дозволяє краще його пізнати, просто глянувши на стелаж.

Що можна зберігати на стелажах – більше у галереї

Цікаво, що сучасні кухні також мають інтерпретацію сервантів. Так, нині все більш популярними стають сучасні скляні шафи, у яких зручно зберігати келихи чи гарний витончений посуд.

Сучасний "сервант" на кухні: дивіться відео

У мережі жартома додають, що раніше сміялися з сервантів батьків. Однак нині в сучасному інтер'єрі з'являються такі ж шафи для посуду. Водночас автори таких відео наголошують, що не просто зберігають посуд у таких шафах, а постійно ним користуються.

Як виглядають сучасні "серванти": дивіться відео

До слова, такі шафи мають всередині підсвітку, яка додає затишку. Крім того, відкриваються скляні дверцята дотиком.

Сучасний сервант: дивіться відео

Такі скляні шафи для відкритого зберігання келихів та посуду нині набирають шаленої популярності. Чи не кожна сучасна кухня пропонує серед іншого додати сучасний сервант до свого простору.