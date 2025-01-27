Так, блогерка знайшла на полицях українського магазину свічки та аромадифузори з ароматом свіжоспеченого хліба. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @shop.oholic.

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Незвичайний аромадифузор для дому

Користувачка тіктоку на своїй сторінці ділиться цікавими знахідками на полицях українських магазинів та супермаркетів. Нині вона поділилася ще однією цікавинкою – ароматичними свічками та аромадифузорами.

Звісно, звичайними свічками та ароматами для дому нікого не здивуєш, проте цей виробник дійсно вразив. Так, блогерка знайшла аромати свіжоспеченого хліба, який може наповнити дім.

Так, ароматичні свічки із запахом свіжого хліба чи брауні дійсно пахнуть так, ніби їх щойно дістали з печі. Виробник запевняє, що така свічка буде горіти та наповнювати дім приємним ароматом протягом 45 годин.

Аромадифузор також є із запахами свіжоспеченого хліба та брауні. Об'єм у 100 мілілітрів буде наповнювати дім цими ароматами близько 10 тижнів.

Пахне домом, в якому випікають хліб. Пахне пшеничним полем. Хрусткою запеченою скоринкою, закваскою та теплом,

– описує виробник незвичайний аромадифузор для дому.

Аромадифузор із запахом хліба: дивіться відео

Щоправда, ціна на такі свічки та аромадифузор – недешева. Так, за ароматичну свічку доведеться заплатити 599 гривень, а за аромадифузор – 699 гривень.