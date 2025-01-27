Так, блогерша нашла на полках украинского магазина свечи и аромадиффузоры с ароматом свежеиспеченного хлеба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @shop.oholic.
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Необычный аромадиффузор для дома
Пользовательница тиктоку на своей странице делится интересными находками на полках украинских магазинов и супермаркетов. Сейчас она поделилась еще одной изюминкой – ароматическими свечами и аромадиффузорами.
Конечно, обычными свечами и ароматами для дома никого не удивишь, однако этот производитель действительно поразил. Так, блогерка нашла ароматы свежеиспеченного хлеба, который может наполнить дом.
Так, ароматические свечи с запахом свежего хлеба или брауни действительно пахнут так, будто их только что достали из печи. Производитель уверяет, что такая свеча будет гореть и наполнять дом приятным ароматом в течение 45 часов.
Аромадиффузор также с запахами свежеиспеченного хлеба и брауни. Объем в 100 миллилитров будет наполнять дом этими ароматами около 10 недель.
Пахнет домом, в котором выпекают хлеб. Пахнет пшеничным полем. Хрустящей запеченной корочкой, закваской и теплом,
– описывает производитель необычный аромадиффузор для дома.
Аромадиффузор с запахом хлеба: смотрите видео
Правда, цена на такие свечи и аромадиффузор – недешевая. Так, за ароматическую свечу придется заплатить 599 гривен, а за аромадиффузор – 699 гривен.