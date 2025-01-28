К тому же, на современных кухнях трендовыми становятся и новые открытые стеллажи, в которых удобно хранить посуду. О современных "сервантах" и как они выглядят в интерьере сообщает 24 Канал.

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Современный "сервант"

У сети Х пользователи поделились, что современное поколение имеет собственные "серванты" – стеллажи. Эти открытые полки переполнены любимыми вещами. Начиная от книг и заканчивая коллекцией духов – стеллаж является местом для хранения дорогих сердцу вещей.



"Сервант" зумера – стеллаж / Фото @irenmakarenn из сети Х

Напомним, что зумеры – это поколение людей, которые рождались в период примерно между 1997 и 2012 годами (хотя границы могут варьироваться в зависимости от источника). Зумеры выросли в условиях тотальной цифровизации и широкого доступа к интернету и с детства были окружены большим количеством гаджетов.

Тему с обсуждениями стеллажей подхватили в сеть и пользователи начали делиться собственными стеллажами. Кто-то называет их "уголком барахольщика", ведь на полках можно найти самые разнообразные вещи.



Уголок "барахольщика" / Фото @ArtemZhyg из сети Х

Открытые полки стеллажа могут служить не только для хранения вещей, но и для обустройства собственной коллекции. К примеру, один из пользователей коллекционирует духи.



Коллекция с духами в интерьере / Фото @hurmozavr из сети Х

Стеллаж – это не только место для хранения вещей. Он раскрывает личность хозяина и позволяет лучше его узнать, просто взглянув на стеллаж.

Что можно хранить на стеллажах – больше в галерее

Интересно, что современные кухни также имеют интерпретацию сервантов. Так, сейчас все более популярными становятся современные стеклянные шкафы, в которых удобно хранить бокалы или красивую изящную посуду.

Современный "сервант" на кухне: смотрите видео

В сети в шутку добавляют, что раньше смеялись с сервантов родителей. Однако сейчас в современном интерьере появляются такие же шкафы для посуды. В то же время авторы таких видео отмечают, что не просто хранят посуду в таких шкафах, а постоянно ею пользуются.

Как выглядят современные "серванты": смотрите видео

К слову, такие шкафы имеют внутри подсветку, которая добавляет уюта. Кроме того, открываются стеклянные дверцы прикосновением.

Современный сервант: смотрите видео

Такие стеклянные шкафы для открытого хранения бокалов и посуды сейчас набирают бешеную популярность. Едва ли не каждая современная кухня предлагает среди прочего добавить современный сервант к своему пространству.