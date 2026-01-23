Як оформити стелю на кухні: 5 стильних і практичних рішень
- Експерти пропонують п'ять стильних рішень для стелі на кухні: натяжна стеля, дерев'яні панелі, гіпсокартон із підсвічуванням, матовий або фактурний фарбований стеля, металеві або дзеркальні панелі.
- Дизайнери радять уникати в інтер'єрі яскраво-червоного, отруйного жовтого, брудно-коричневого, холодного лікарняного білого і яскраво-фіолетового кольорів.
Стеля на кухні – не просто технічний елемент, а важлива частина інтер'єру, яка може візуально збільшити простір, додати світла та завершити загальний стиль кімнати. Експерти з дизайну радять звернути увагу не лише на естетику, а й на практичність матеріалів, адже кухня – приміщення з підвищеною вологістю та температурними коливаннями.
Як цікаво оформити стелю – розкаже видання Simpolo.
Як оформити стелю на кухні?
- Натяжна стеля
Сучасний тренд для кухонь будь-якого розміру. Натяжні полотна легко миються та не накопичують пил, а глянцеві варіанти візуально розширюють простір і додають більше світла.
- Дерев'яні панелі
Дерево створює затишну атмосферу та добре поєднується з натуральними матеріалами кухонних меблів. Сучасні дерев'яні стелі обробляють спеціальними складами, щоб вони були стійкими до вологи та перепадів температур.
- Гіпсокартон із підсвічуванням
Функціональний варіант, який дозволяє створити рівні поверхні та різноманітні рівні конструкції. Вбудоване LED-підсвічування допомагає зонувати простір та додає кухні сучасного вигляду.
Вбудоване LED-підсвічування / Фото Pinterest
- Матовий або фактурний фарбований стеля
Класичний і бюджетний варіант, який легко оновлювати. Матові поверхні приховують дрібні недоліки, а фактурна фарба додає інтер'єру глибини та характеру.
- Металеві або дзеркальні панелі
Ідеально для мінімалістичних кухонь або стилю хай-тек. Дзеркальна стеля відображає світло та робить кімнату візуально просторішою, а металеві панелі легко витирати і вони стійкі до високих температур.
Які кольори краще не обирати для інтер'єрів?
Дизайнери Homes&Gardens назвали п'ять кольорів, яких слід уникати в інтер'єрі:
- яскраво-червоний,
- отруйний жовтий,
- брудно-коричневий,
- холодний лікарняний білий,
- яскраво-фіолетовий.
Рекомендується обирати нейтральні, природні кольори, такі як теплі бежеві, світло-сірі, м'які зелені та пастельні відтінки для створення затишку в оселі.
Як змінюються тренди в оформленні оселі у 2026 році?
Раніше ми писали, що дизайнери відходять від штучних та швидкоплинних рішень на користь комфортного, "живого" стилю, який відображає спосіб життя мешканців.
Сьогодні вже не в моді: дешеві пластмасові рослини, абсолютно білі кімнати, надмірний ротанг, меблі "на швидку руку", ідеально підібраний декор, надмірний мінімалізм, глянцеві фарби, холодний сірий та різкі контрасти чорного і білого.