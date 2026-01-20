Копійчане рішення проти холодних вікон: як одна плівка допоможе зігріти оселю

Через тривалі відключення світла внаслідок російських обстрілів українці намагаються бодай якось зберегти тепло у домівках. Економні та швидкі рішення стають на вагу золота, і одним із найпопулярніших методів останніх років є термоплівка для вікон.

Як правильно поклеїти термоплівку на вікна – розповів користувач тіктоку з ніком @pavlodoesstuff.

Як працює термоплівка?

Термоплівка – це прозорий матеріал, який наклеюють на внутрішню частину склопакета. Він створює додатковий ізоляційний шар, що:

зменшує втрати тепла,

зберігає кімнату комфортною,

допомагає економити на опаленні до 15 – 20%.

Принцип дуже простий: плівка утворює невеликий повітряний прошарок між склом і кімнатним простором. Цей прошарок діє як бар'єр для холоду, що надходить із вулиці, і утримує тепло всередині. Вона не тільки знижує втрати енергії, але й мінімізує конденсат на склі, а також може приглушувати зовнішній шум.

Як її встановити?

Процес монтажу термоплівки під силу навіть новачкові. Зазвичай плівку приклеюють за допомогою двостороннього скотчу, а потім натягують феном, щоб вона щільно прилягала до скла. Головне – робити це акуратно, щоб уникнути зморшок або бульбашок повітря.

Як поклеїти термоплівку: дивіться відео

Коли це особливо корисно?

Експерти The Sun радять використовувати термоплівку у старих дерев'яних вікнах або там, де склопакети вже втратили герметичність. Це тимчасове, але ефективне рішення до повної заміни вікон, особливо актуальне для орендованих квартир, де капітальний ремонт неможливий. Встановлення термоплівки допомагає створити затишну атмосферу навіть у найхолодніші дні та зберегти тепло у будинку без великих витрат.

Що додати до інтер'єру, щоб оселя стала теплішою?

Є кілька секретів, які допоможуть зігріти оселю.