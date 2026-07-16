Не лише килими на стінах: які тренди в інтер'єрі дизайнери радять залишити в минулому

Килими на стінах давно стали символом застарілого ремонту. Але, як виявилося, сьогодні дизайнери готові попрощатися не лише з ними. Деякі інтер'єрні рішення, які ще кілька років тому були на піку популярності, тепер називають перевантаженими, неактуальними або такими, що швидко набридають.

Експерти House Beautiful назвали кілька трендів, від яких, на їхню думку, вже час відмовитися.

Про які речі в інтер'єрі час забути?

Стиль Mid-Century Modern, який передбачає використання в інтер'єрі меблей в стилі 60-х, поступово втрачає популярність. Якщо раніше майже кожен мріяв про крісло на тонких дерев'яних ніжках або ретрокомод, то тепер радять використовувати такі речі лише як окремі акценти, а не оформлювати весь інтер'єр в одному стилі.



Стиль Mid-Century Modern в інтер'єрі / Фото Pinterest

Ще один тренд, який поступово зникає, – тканини з принтом ікат. Колись вони вважалися дуже модними, але зараз дедалі більше людей обирають однотонні тканини або природні фактури без активних малюнків. Такі матеріали легше поєднувати між собою, а інтер'єр довше не набридає.



Тканини з принтом ікат поступаються природним фактурам / Фото Pinterest

Ще кілька років тому хромовані меблі та блискучий декор були дуже популярними. Тепер дизайнери рекомендують відмовитися від дешевих імітацій металу та обирати якісні матеріали, які виглядають природно й служать довше.



Хромовані меблі більше не в моді / Фото Pinterest

Великі дзеркала, блискучі поверхні, декоративні стрази, багато золота й глянцю – усе це поступово поступається місцем більш спокійним інтер'єрам. Сьогодні в моді природні кольори, натуральне дерево, камінь, льон, прості форми та функціональні меблі без зайвого декору.