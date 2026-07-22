Білі двері відходять у минуле: дизайнери назвали колір, який став головним трендом 2026 року
Білі міжкімнатні двері роками залишалися універсальним рішенням для більшості квартир і будинків. Однак тенденції в дизайні інтер'єру змінюються, і дедалі більше дизайнерів звертають увагу на теплі природні відтінки.
Як пише польське видання Kobieta.gazeta, одним із головних фаворитів 2026 року став колір taupe (тауп), також відомий як greige – поєднання сірого та бежевого. Фахівці пояснюють, що цей відтінок допомагає створити більш затишний, гармонійний простір і легко поєднується з різними стилями оформлення.
Чому колір taupe став новим трендом?
На відміну від яскраво-білих дверей, які створюють виразний контраст, сіро-бежевий відтінок виглядає м'якше та природніше. Він не привертає до себе надмірної уваги, а навпаки – допомагає об'єднати всі елементи інтер'єру в єдину композицію.
Саме тому дизайнери дедалі частіше використовують taupe у сучасних квартирах, скандинавських інтер'єрах, мінімалізмі та класичних просторах.
Двері кольору taupe створюють виразний контраст / Фото Pinterest
Як колір дверей впливає на інтер'єр?
Експерти зазначають, що правильно підібраний колір дверей може змінити загальне сприйняття кімнати. Сіро-бежеві двері гармонійно поєднуються зі стінами, підлогою та меблями, завдяки чому простір здається більш цілісним.
У невеликих квартирах, коридорах і передпокоях такий прийом може створити відчуття легкості та візуальної просторості. Водночас дизайнери наголошують, що кінцевий ефект залежить і від інших чинників:
- площі приміщення,
- кількості природного світла,
- кольорової палітри інтер'єру.
Однією з головних переваг цього відтінку є його універсальність. Він легко комбінується з різними матеріалами та фактурами. Найкращий вигляд taupe має в поєднанні з:
- натуральним деревом;
- льоном і бавовною;
- керамікою;
- чорними металевими деталями;
- латунною фурнітурою;
- світлими та темними відтінками деревини.
Саме тому зміна кольору дверей не потребує повного оновлення меблів або ремонту.