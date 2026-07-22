Как пишет польское издание Kobieta.gazeta, одним из главных фаворитов 2026 года стал цвет taupe (тауп), также известный как greige – сочетание серого и бежевого. Эксперты объясняют, что этот оттенок помогает создать более уютное, гармоничное пространство и легко сочетается с различными стилями оформления.

Почему цвет taupe стал новым трендом?

В отличие от ярко-белых дверей, которые создают резкий контраст, серо-бежевый оттенок выглядит мягче и естественнее. Он не привлекает к себе излишнего внимания, а наоборот – помогает объединить все элементы интерьера в единую композицию.

Именно поэтому дизайнеры все чаще используют цвет taupe в современных квартирах, скандинавских интерьерах, минимализме и классических пространствах.



Двери цвета taupe создают выразительный контраст / Фото Pinterest

Как цвет дверей влияет на интерьер?

Эксперты отмечают, что правильно подобранный цвет дверей может изменить общее восприятие комнаты. Серо-бежевые двери гармонично сочетаются со стенами, полом и мебелью, благодаря чему пространство кажется более целостным.

В небольших квартирах, коридорах и прихожих такой прием может создать ощущение легкости и визуальной просторности. В то же время дизайнеры подчеркивают, что конечный эффект зависит и от других факторов:

площади помещения,

количества естественного света,

цветовой палитры интерьера.

Одним из главных преимуществ этого оттенка является его универсальность. Он легко сочетается с различными материалами и фактурами. Лучше всего оттенок taupe смотрится в сочетании с:

натуральным деревом;

льном и хлопком;

керамикой;

черными металлическими деталями;

латунной фурнитурой;

светлыми и темными оттенками древесины.

Именно поэтому смена цвета дверей не требует полной замены мебели или ремонта.