Як пише польське видання Kobieta.gazeta, одним із головних фаворитів 2026 року став колір taupe (тауп), також відомий як greige – поєднання сірого та бежевого. Фахівці пояснюють, що цей відтінок допомагає створити більш затишний, гармонійний простір і легко поєднується з різними стилями оформлення.

Чому колір taupe став новим трендом?

На відміну від яскраво-білих дверей, які створюють виразний контраст, сіро-бежевий відтінок виглядає м'якше та природніше. Він не привертає до себе надмірної уваги, а навпаки – допомагає об'єднати всі елементи інтер'єру в єдину композицію.

Саме тому дизайнери дедалі частіше використовують taupe у сучасних квартирах, скандинавських інтер'єрах, мінімалізмі та класичних просторах.



Двері кольору taupe створюють виразний контраст / Фото Pinterest

Як колір дверей впливає на інтер'єр?

Експерти зазначають, що правильно підібраний колір дверей може змінити загальне сприйняття кімнати. Сіро-бежеві двері гармонійно поєднуються зі стінами, підлогою та меблями, завдяки чому простір здається більш цілісним.

У невеликих квартирах, коридорах і передпокоях такий прийом може створити відчуття легкості та візуальної просторості. Водночас дизайнери наголошують, що кінцевий ефект залежить і від інших чинників:

площі приміщення,

кількості природного світла,

кольорової палітри інтер'єру.

Однією з головних переваг цього відтінку є його універсальність. Він легко комбінується з різними матеріалами та фактурами. Найкращий вигляд taupe має в поєднанні з:

натуральним деревом;

льоном і бавовною;

керамікою;

чорними металевими деталями;

латунною фурнітурою;

світлими та темними відтінками деревини.

Саме тому зміна кольору дверей не потребує повного оновлення меблів або ремонту.