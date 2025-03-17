Як потрібно робити на кухні у 2025 році: трендові поради від дизайнерів

Кухня вважається серцем дому, тому до її планування варто підійти з особливою серйозністю. Слід подбати не лише про естетику, а й про практичність.

Так, як оформити кухню у 2025 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на @gotovo.remontt.

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Трендова кухня у 2025 році

Мода впливає на всі сфери життя людини, і дизайн інтер'єру не є виключенням. Так, якщо ви плануєте зробити трендову кухню у 2025 році, то варто дотримуватися наступних правил:

Вбудована техніка

У 2025 році побутова техніка, яка окремо стоїть на стільницях, вже є антитрендом. Натомість варто обирати вбудовану техніку, яка до того ж – звільняє простір для приготування їжі.

Стільниця та фартух виготовляються з одного матеріалу

Експерти рекомендують робити стільницю та фартух з одного матеріалу, щоб візуально збільшувати простір. Також на стику не повинно бути плінтусів чи порогів. Стільниця має бути виготовлена не з ДСП, а компакт-плита, керамограніт чи інший сучасний та якісний матеріал.

Кухонна мийка підстільного монтажу

Якщо ви прагнете створити сучасну кухню, то мийка обов'язково повинна бути підстільного монтажу. Це набагато зручніше, ніж класична мийка. По-перше, відсутні борти стику, а по-друге – не збирається сміття та не утворюється пліснява під мийкою.

Повнорозмірний холодильник

Холодильник має бути повнорозмірним. Неважливо, вбудований він чи ні, але він точно не повинен бути маленьким.

Скляний бар

Якщо на кухні є місце, то варто поставити скляний бар. Він додає кухні розкоші, а також у ньому зручно зберігати келихи чи посуд.

Раніше фахівці повідомили, як спланувати кухню-вітальню. Так, вона повинна мати три чіткі зони: зона кухні, зона споживання їжі, зона вітальні, які мають розмежовуватися уявною лінією.