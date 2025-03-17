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17 березня, 09:38
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Як потрібно робити на кухні у 2025 році: трендові поради від дизайнерів

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • Для трендової кухні 2025 року слід обирати вбудовану техніку, стільницю та фартух з одного матеріалу, а також кухонну мийку підстільного монтажу.
  • Фахівці рекомендують встановлювати повнорозмірні холодильники та встановити скляний бар, щоб зробити інтер'єр розкішним.

Кухня вважається серцем дому, тому до її планування варто підійти з особливою серйозністю. Слід подбати не лише про естетику, а й про практичність.

Так, як оформити кухню у 2025 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на @gotovo.remontt.

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Трендова кухня у 2025 році

Мода впливає на всі сфери життя людини, і дизайн інтер'єру не є виключенням. Так, якщо ви плануєте зробити трендову кухню у 2025 році, то варто дотримуватися наступних правил:

  • Вбудована техніка

У 2025 році побутова техніка, яка окремо стоїть на стільницях, вже є антитрендом. Натомість варто обирати вбудовану техніку, яка до того ж – звільняє простір для приготування їжі. 

  • Стільниця та фартух виготовляються з одного матеріалу

Експерти рекомендують робити стільницю та фартух з одного матеріалу, щоб візуально збільшувати простір. Також на стику не повинно бути плінтусів чи порогів. Стільниця має бути виготовлена не з ДСП, а компакт-плита, керамограніт чи інший сучасний та якісний матеріал.

  • Кухонна мийка підстільного монтажу

Якщо ви прагнете створити сучасну кухню, то мийка обов'язково повинна бути підстільного монтажу. Це набагато зручніше, ніж класична мийка. По-перше, відсутні борти стику, а по-друге – не збирається сміття та не утворюється пліснява під мийкою.

  • Повнорозмірний холодильник

Холодильник має бути повнорозмірним. Неважливо, вбудований він чи ні, але він точно не повинен бути маленьким.

  • Скляний бар

Якщо на кухні є місце, то варто поставити скляний бар. Він додає кухні розкоші, а також у ньому зручно зберігати келихи чи посуд.

Раніше фахівці повідомили, як спланувати кухню-вітальню. Так, вона повинна мати три чіткі зони: зона кухні, зона споживання їжі, зона вітальні, які мають розмежовуватися уявною лінією.