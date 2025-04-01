Стару церкву переобладнали на дім і виставили на продаж: інтер'єр зачаровує вишуканістю
- У Великій Британії церкву Святого Петра, збудовану у 1894 році, переобладнали на житловий дім із сучасним інтер'єром, зберігши оригінальні вітражі, вівтар та дзвін.
- Будинок-церква має 4 спальні, 2 ванні кімнати, зону відкритого планування з кухнею, їдальнею, вітальнею, гардеробну, город, сад та льох.
У Великій Британії на продаж виставили церкву, яку переобладнали на повноцінний дім. Всередині є 4 спальні, ванні кімната, а інтер'єр дивує своєю вишуканістю та стилем.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британське агентство нерухомості Monopoly.
Дивіться також Редизайн старої кухні, який вразив мережу: жінка зробила фантастичний ремонт своїми руками
Який вигляд має дім, який облаштували у церкві
Церкву Святого Петра, яку звели у 1894 році, перетворили на затишний дім. Так, на будівлі збереглися оригінальні вітражі, вівтар та дзвін. Водночас інтер'єр – сучасний та дуже вишуканий.
Всередині є зона відкритого планування з кухнею, їдальнею та вітальнею. Також у будинку-церкві є гардеробна, 2 ванних кімнати, дві дитячих та дві спальні для дорослих. На території є город та сад, а під церквою – льох.
Цей об'єкт нерухомості, що є пам'яткою архітектури II категорії, може похвалитися дивовижним набором оригінальних особливостей, включно з вишуканими вітражами, справжнім вівтарем, катедрою, купіллю, оригінальним дзвоном із мотузкою, що надає йому унікального характеру та чарівності,
– повідомляє агентство нерухомості.
Будинок-церква розташований у селі Брінтег, неподалік міста Рексем у Північному Уельсі.
Церкву перетворили на дім – більше у галереї
До слова, раніше у США на продаж виставлено історичне селище Генрі-Рівер-Мілл, відоме зйомками "Голодних ігор". Селище розділене на дві частини для продажу та пропонує мальовничі маршрути для туристів, а також нерухомість для оренди.