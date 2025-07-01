Для чого у будинку ставлять вентиляційні шахти
- Вентиляційні шахти забезпечують циркуляцію повітря і здоровий мікроклімат, виводять забруднене повітря, а також виконують інші корисні функції.
- Зазвичай їх встановлюють на кухнях, у ванних кімнатах, туалетах, а інколи й в гардеробних.
Вентиляційні шахти є невід'ємною частиною сучасних будинків. Їх ставлять як у приватних, так і багатоповерхових будинках з низки практичних причин.
Навіщо ж ставлять вентиляційні шахти – повідомляє 24 Канал.
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Навіщо ставити вентиляційні шахти
Вентиляційні шахти забезпечують циркуляцію повітря та створення здорового мікроклімату в оселі. Це два головних завдання, які вони повинні виконувати.
Втім, це не всі причини, чому у будинках ставлять вентиляційні шахти. Так, за словами експертів, є й інші пояснення:
- виведення забрудненого повітря з будинку – мовиться про вуглекислий газ, вологість, неприємні запахи та пил;
- циркуляція повітря – виводячи забруднене повітря, вентиляційні шахти дозволяють потрапити у приміщення свіжому та чистому;
- запобігання появі плісняви;
- безпека – у випадках витоку газу вентиляційні шахти виводитимуть усе з квартири чи будинку.
Зазвичай вентиляційні шахти ставлять на кухнях, у ванних кімнатах та туалеті. Інколи їх також можна побачити в гардеробних.
Раніше 24 Канал пояснив, чому у кухонних шафах ставлять доводчики. Як виявилося, цьому існує кілька практичних пояснень.