Для чого у будинку ставлять вентиляційні шахти

Вентиляційні шахти є невід'ємною частиною сучасних будинків. Їх ставлять як у приватних, так і багатоповерхових будинках з низки практичних причин.

Навіщо ж ставлять вентиляційні шахти – повідомляє 24 Канал.

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Навіщо ставити вентиляційні шахти

Вентиляційні шахти забезпечують циркуляцію повітря та створення здорового мікроклімату в оселі. Це два головних завдання, які вони повинні виконувати.

Втім, це не всі причини, чому у будинках ставлять вентиляційні шахти. Так, за словами експертів, є й інші пояснення:

виведення забрудненого повітря з будинку – мовиться про вуглекислий газ, вологість, неприємні запахи та пил;

циркуляція повітря – виводячи забруднене повітря, вентиляційні шахти дозволяють потрапити у приміщення свіжому та чистому;

запобігання появі плісняви;

безпека – у випадках витоку газу вентиляційні шахти виводитимуть усе з квартири чи будинку.

Зазвичай вентиляційні шахти ставлять на кухнях, у ванних кімнатах та туалеті. Інколи їх також можна побачити в гардеробних.

Раніше 24 Канал пояснив, чому у кухонних шафах ставлять доводчики. Як виявилося, цьому існує кілька практичних пояснень.