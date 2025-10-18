Майбутня зима стане ще одним випробуванням для українців. Вже зараз в країні час від часу застосовують аварійні відключення світла. Попереду – складні дні, адже ворог не відмовиться від наміру занурити Україну у пітьму та холод. Тому підготуватися до найгірших сценаріїв краще заздалегідь.

Якими товарами краще запастися зараз на випадок блекауту, у коментарі 24 Каналу розповіли в "Розетці".

Дивіться також Як обрати ідеальне освітлення для кожної кімнати, щоб очам було комфортно

Що купити перед можливим блекаутом?

У компанії розповіли, що українці щороку стають більш підготовленими до зими та заздалегідь готуються до перебоїв з електропостачанням. Зазвичай першими купують павербанки, ліхтарі, батарейки, газові пальники, термобілизну й теплі речі загалом.

Якщо подбати про купівлю цих речей завчасно, можна уникнути ажіотажу та знайти саме ті моделі, які підходять.

У "Розетці" наголосили, що завчасно збільшують запаси найбільш затребуваних товарів.

Різкого дефіциту не прогнозуємо, але певні категорії, наприклад, павербанки та зарядні станції, справді можуть розкупити швидше,

– додали там.

Павербанки мають великий попит / Pexels

Як утеплити дім, коли немає опалення?

Через обстріли енергосистеми взимку можливі проблеми з теплом. Якщо опалення немає, дім можна зробити теплішим кількома простими способами: