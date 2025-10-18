Укр Рус
18 жовтня, 15:05
3

Підготовка до блекауту: що варто купити завчасно, аби не зіштовхнутися з дефіцитом

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Українцям рекомендують завчасно подбати про можливі перебої з електропостачанням та запастися необхідними товарами.

  • У "Розетці" відповіли, чи можливий дефіцит альтернативних джерел світла.

     

Майбутня зима стане ще одним випробуванням для українців. Вже зараз в країні час від часу застосовують аварійні відключення світла. Попереду – складні дні, адже ворог не відмовиться від наміру занурити Україну у пітьму та холод. Тому підготуватися до найгірших сценаріїв краще заздалегідь.

Якими товарами краще запастися зараз на випадок блекауту, у коментарі 24 Каналу розповіли в "Розетці".

Що купити перед можливим блекаутом?

У компанії розповіли, що українці щороку стають більш підготовленими до зими та заздалегідь готуються до перебоїв з електропостачанням. Зазвичай першими купують павербанки, ліхтарі, батарейки, газові пальники, термобілизну й теплі речі загалом

Якщо подбати про купівлю цих речей завчасно, можна уникнути ажіотажу та знайти саме ті моделі, які підходять. 

У "Розетці" наголосили, що завчасно збільшують запаси найбільш затребуваних товарів. 

Різкого дефіциту не прогнозуємо, але певні категорії, наприклад, павербанки та зарядні станції, справді можуть розкупити швидше,
 – додали там.

Павербанки мають великий попит / Pexels

Як утеплити дім, коли немає опалення?

Через обстріли енергосистеми взимку можливі проблеми з теплом. Якщо опалення немає, дім можна зробити теплішим кількома простими способами: 

  • Змініть напрямок вентилятора. Узимку він має обертатися за годинниковою стрілкою, щоб тепле повітря опускалося вниз.

  • Тримайте двері відкритими. Це допоможе теплу краще циркулювати між кімнатами.

  • Випікайте в духовці. Вона нагріє кухню – після готування залиште дверцята трохи відчиненими.

  • Усуньте протяги біля розеток. Поставте ізоляційні прокладки.

  • Ущільніть вікна та двері. Використайте самоклеючі ущільнювачі або щіткові стрічки.

  • Додайте текстиль. Товсті штори, килими й пледи зменшують втрати тепла. Одягайтеся тепліше. Светр, шкарпетки й ковдра допоможуть утримати тепло тіла.

  • Запаліть свічки. Вони створять локальне тепло та затишок.

  • Закривайте холодні кімнати. Ізолюйте коридори та комори, щоб основні приміщення залишались теплими.