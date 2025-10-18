Підготовка до блекауту: що варто купити завчасно, аби не зіштовхнутися з дефіцитом
- Українцям рекомендують завчасно подбати про можливі перебої з електропостачанням та запастися необхідними товарами.
У "Розетці" відповіли, чи можливий дефіцит альтернативних джерел світла.
Майбутня зима стане ще одним випробуванням для українців. Вже зараз в країні час від часу застосовують аварійні відключення світла. Попереду – складні дні, адже ворог не відмовиться від наміру занурити Україну у пітьму та холод. Тому підготуватися до найгірших сценаріїв краще заздалегідь.
Якими товарами краще запастися зараз на випадок блекауту, у коментарі 24 Каналу розповіли в "Розетці".
Що купити перед можливим блекаутом?
У компанії розповіли, що українці щороку стають більш підготовленими до зими та заздалегідь готуються до перебоїв з електропостачанням. Зазвичай першими купують павербанки, ліхтарі, батарейки, газові пальники, термобілизну й теплі речі загалом.
Якщо подбати про купівлю цих речей завчасно, можна уникнути ажіотажу та знайти саме ті моделі, які підходять.
У "Розетці" наголосили, що завчасно збільшують запаси найбільш затребуваних товарів.
Різкого дефіциту не прогнозуємо, але певні категорії, наприклад, павербанки та зарядні станції, справді можуть розкупити швидше,
– додали там.
Павербанки мають великий попит / Pexels
Як утеплити дім, коли немає опалення?
Через обстріли енергосистеми взимку можливі проблеми з теплом. Якщо опалення немає, дім можна зробити теплішим кількома простими способами:
Змініть напрямок вентилятора. Узимку він має обертатися за годинниковою стрілкою, щоб тепле повітря опускалося вниз.
Тримайте двері відкритими. Це допоможе теплу краще циркулювати між кімнатами.
Випікайте в духовці. Вона нагріє кухню – після готування залиште дверцята трохи відчиненими.
Усуньте протяги біля розеток. Поставте ізоляційні прокладки.
Ущільніть вікна та двері. Використайте самоклеючі ущільнювачі або щіткові стрічки.
Додайте текстиль. Товсті штори, килими й пледи зменшують втрати тепла. Одягайтеся тепліше. Светр, шкарпетки й ковдра допоможуть утримати тепло тіла.
Запаліть свічки. Вони створять локальне тепло та затишок.
Закривайте холодні кімнати. Ізолюйте коридори та комори, щоб основні приміщення залишались теплими.