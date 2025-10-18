Предстоящая зима станет еще одним испытанием для украинцев. Уже сейчас в стране время от времени применяют аварийные отключения света. Впереди –сложные дни, ведь враг не откажется от намерения погрузить Украину во тьму и холод. Поэтому подготовиться к худшим сценариям лучше заранее.

Какими товарами лучше запастись сейчас на случай блэкаута, в комментарии 24 Канала рассказали в "Розетке".

Что купить перед возможным блэкаутом?

В компании рассказали, что украинцы ежегодно становятся более подготовленными к зиме и заранее готовятся к перебоям с электроснабжением. Обычно первыми покупают павербанки, фонари, батарейки, газовые горелки, термобелье и теплые вещи в целом.

Если позаботиться о покупке этих вещей заранее, можно избежать ажиотажа и найти именно те модели, которые подходят.

В "Розетке" отметили, что заблаговременно увеличивают запасы наиболее востребованных товаров.

Резкого дефицита не прогнозируем, но определенные категории, например, павербанки и зарядные станции, действительно могут раскупить быстрее,

– добавили там.

Павербанки пользуются большим спросом / Pexels

Как утеплить дом, когда нет отопления?

Из-за обстрелов энергосистемы зимой возможны проблемы с теплом. Если отопления нет, дом можно сделать теплее несколькими простыми способами: