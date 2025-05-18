Як встановити водостічні жолоби власноруч: покрокова інструкція
- Встановлення водостічних жолобів можна здійснити власноруч, дотримуючись покрокової інструкції, яка включає підготовку, розмітку, монтаж та підключення водостічних труб.
- Для роботи необхідні інструменти, такі як драбина, рулетка, рівень, ножівка, шурупокрут, а також матеріали, включаючи жолоби, кронштейни, зливні отвори й герметик.
- Дотримання правил безпеки під час встановлення є важливим, а для монтажу довгих відрізків жолобів потрібна участь щонайменше двох осіб.
Водостічні жолоби – ключовий елемент системи захисту будинку від води. Вони спрямовують дощову воду подалі від фундаменту, запобігають появі бруду на фасаді та зменшують ризик підтоплення підвалу.
Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, якщо жолоби зносилися, їх слід або відремонтувати, або повністю замінити. Хороша новина – встановлення нової системи можна виконати власноруч. Що для цього варто знати, розповідаємо далі.
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Підготовка до монтажу
Виміряйте довжину кожного краю даху, де планується встановлення жолобів (фронтонні кінці зазвичай не потребують жолобів).
Складіть ескіз будинку й позначте місця майбутнього монтажу.
Визначте, де будуть розташовані кути, зливні отвори та водостічні труби (рекомендовано встановлювати їх кожні 9 – 12 метрів).
Оберіть розмір жолобів відповідно до погодних умов і нахилу даху.
Придбайте всі необхідні матеріали та інструменти, а також попросіть когось допомогти.
Безпека
Встановлення відбувається з драбини – дотримуйтеся правил безпеки, уникайте розміщення біля ліній електропередач. Встановлення довгих відрізків жолоба потребує участі щонайменше двох людей.
Необхідні інструменти та матеріали
Для самостійного монтажу ринв знадобиться наступний перелік інструментів:
- розсувна драбина,
- рулетка,
- рівень,
- олівець,
- шурупокрут,
- ножівка,
- ножиці,
- торцювальна пилка (необов’язково),
- герметик,
- шурупи для металу,
- водостічні жолоби, коліна, зливні отвори,
- кронштейни,
- дужки,
- з’єднувачі,
- торцеві заглушки.
Ринви відіграють важливу роль у захисті будинку від негоди / Фото Pexels
Крок 1: Розмітка та ухил.
Визначте початок і кінець лінії жолоба на фасції. Зробіть розмітку з ухилом 6 міліметрів на кожні 3 метри.
Перевірте ухил рівнем – він має бути спрямований до зливу.
Крок 2: Підготовка жолобів.
Виміряйте довжину кожного відрізка й обріжте матеріал за потреби.
Якщо довжина перевищує 3 метри, перекрийте шматки на 10 сантиметрів і з’єднайте за допомогою кронштейнів.
Установіть торцеві заглушки, герметизуючи стики.
Крок 3: Вирізання зливних отворів.
На кожні 9 – 12 метрів жолоба вирізайте отвори для зливу. Використовуйте стамеску, закріпіть зливний отвір шурупами, обробіть герметиком.
Крок 4: Монтаж жолобів.
Розташуйте підвіски через кожні 90 сантиметрів всередині жолоба.
Підніміть жолоб, орієнтуючись на лінію розмітки. Зафіксуйте до фасції шурупами, додатково закріплюючи стики й кути.
Крок 5: Підключення водостічної труби.
Виміряйте відстань до стіни, відніміть 12 сантиметрів (стандартна ширина труби), відріжте відповідний шматок.
Прикріпіть до нього два коліна, утворюючи S-подібну форму. Закріпіть конструкцію шурупами до зливного отвору.
Крок 6: Установка труби.
Виміряйте відстань до землі, відріжте трубу так, щоб вона завершувалась за 30 сантиметрів від ґрунту.
Закріпіть трубу шурупами й хомутами до стіни (кожні 1,5 метра). Встановіть нижнє коліно та подовжувач, щоб вода відводилася від будинку.
До слова, щоб ринви працювали справно, варто чистити водостоки один-два рази на рік.