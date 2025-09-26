Коли ви востаннє ретельно мили миску свого улюбленця? Навіть якщо ви швидко споліскуєте її водою, цього недостатньо, адже ці посудини є ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, на стінках мисок можуть залишатися залишки корму, на дні – липкий наліт, тоді як у посуді для води з часом з’являється тонка плівка. Як часто слід мити миски своїх улюбленців, аби зберегти чистоту вдома, розповідаємо далі.

До теми Віконна лежанка для вашої кішки: як зробити стильне та зручне місце для улюбленця

Як часто варто мити миски для їжі улюбленців?

Миски для їжі котів і собак потрібно мити щодня. Вони можуть накопичувати різноманітні бактерії, через які навіть у найміцнішого собаки чи кота може виникнути харчове отруєння або діарея.

Дослідження показують, що ці посудини посідають четверте місце серед найбрудніших предметів у домі – після кухонних ганчірок, раковини та тримачів для зубних щіток.

Як правильно мити миски тварин?

Найкраще це робити у посудомийній машині. Це найнадійніший спосіб дезінфекції. Використовуйте високотемпературний режим або цикл знезараження та не забувайте мити й ложки чи совки для корму.

Водночас, якщо доступне тільки ручне миття, використовуйте гарячу воду та мийний засіб. Видаляйте залишки їжі губкою або щіткою, після чого ретельно промийте і висушіть миску рушником.

Чи потрібна додаткова дезінфекція?

Раз на тиждень миски рекомендують замочувати у розчині хлорки для дезінфекції. На 4 літри гарячої води додайте 1/3 склянки хлорки, замочіть посуд на 10 хвилин, а потім добре промийте його.

Миски домашніх тварин накопичують чимало бруду / Фото Freepik

Які миски обрати для своїх улюбленців?

Як пише The Spruce Pets, існує велике різноманіття матеріалів, з яких виготовляють миски для домашніх улюбленців. Шукаючи рішення для своєї тваринки, варто звернути увагу на такі особливості кожного з них:

Пластикові миски – легкі та дешеві, але можуть легко дряпатися, накопичувати бактерії й викликати алергію.

Керамічні – стильні й легко миються, але крихкі, тріщини можуть бути небезпечними та накопичуватимуть мікроби. За ними потрібен регулярний огляд.

Нержавіюча сталь – найміцніший і найгігієнічніший варіант, можна мити в посудомийній машині.

Силіконові – ідеальні для подорожей: легкі, компактні, можуть складатися. Але менш міцні, їх краще не залишати без нагляду.

Як доглядати за іншими аксесуарами тварин?

Не тільки миски для їжі потребують регулярного догляду. Лежанки домашніх улюбленців теж накопичують бруд та бактерії й потребують постійного очищення.

Ветеринари радять прати лежанки раз на два тижні, а в деяких випадках навіть частіше.

Інакше бруд та пил можуть викликати шкірні інфекції, алергії та проблеми з диханням у тварин.