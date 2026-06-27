Різ Уізерспун показала ідеальну веранду в прибережному стилі: це головний тренд літа 2026

Веранда може стати повноцінним продовженням будинку, якщо правильно поєднати меблі, декор і рослини. Саме такий приклад показала Різ Уізерспун.

Затишний простір акторки уже називають одним із найкращих зразків прибережного стилю цього літа. Про це пише Homes and gardens.

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Чому цей прибережний стиль зараз такий популярний

На веранді акторки все продумано до дрібниць: плетені крісла, білий керамічний столик, кам'яне покриття підлоги та природні відтінки створюють атмосферу відпочинку, ніби в заміському будинку біля моря.

Дизайнери пояснюють, що секрет затишку криється в тренді granny chic ("бабусин шик"). Він передбачає відмову від швидкоплинної моди на користь класичних речей, натуральних матеріалів і меблів, які залишаються актуальними роками.

Саме тому Різ обрала плетені меблі з ротанга чи лози, але доповнила їх сучасними білими подушками. Завдяки цьому простір водночас традиційний і сучасний.

Який вигляд має вітальня Різ Уізерспун: дивіться фото

Інтер'єрна дизайнерка Мелісса Рід зазначає, що необроблений ротанг надає веранді тепла й природності. Світлий колір меблів, плавні форми та м'які текстильні елементи роблять простір розслабленим, але елегантним.

Окрім зовнішнього вигляду, плетені меблі мають ще одну перевагу – вони легкі. Їх можна без зусиль переставляти залежно від кількості гостей або змінювати розташування для сімейного відпочинку чи вечірок.

Дизайнерка Дженніфер Еберт зазначає, що саме мобільність є одним із головних критеріїв під час вибору меблів для тераси.

Поєднання натурального ротанга та білих подушок робить веранду схожою на ще одну вітальню просто неба. Такий куточок однаково добре підходить і для літніх вечорів, і для прохолодних осінніх днів, коли хочеться відпочити з пледом і чашкою гарячого чаю.

Саме тому дизайн веранди Різ Уізерспун уже називають одним із головних орієнтирів для оформлення відкритих просторів у 2026 році: він поєднує природні матеріали, комфорт і позачасову елегантність.

Раніше ми писали про ванну кімнату Памели Андерсон, яка за рівнем затишку і комфорту нагадує вітальню. Акторці вдалося створити такий ефект завдяки використанню люстри, картин і бордових дерев'яних панелей.