У нещодавньому відео в інстаграмі акторка показала інтер'єр ванної. Замість типової кімнати зі світлою плиткою та "спа-атмосферою" вона облаштувала простір, який більше нагадує затишну вітальню. Про це пише Homes and gardens.

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Як Памела Андерсон перетворила ванну на вітальню?

Над ванною висить кришталева люстра, стіни оздоблені бордовими дерев'яними панелями, а одну зі стін прикрашає невелика галерея картин у різних за стилем рамках. Саме ці деталі додають інтер'єру індивідуальності та роблять його менш "стерильним".

Дизайнери пояснюють, що секрет цього інтер'єру – у використанні декору, який зазвичай можна побачити у спальнях або вітальнях.

Люстра, картини, настільна лампа чи декоративні аксесуари роблять ванну кімнату більш домашньою та розкішною.

Ще одна цікава деталь – бордові акценти. Памела обрала не яскраво-червоний, а глибокий ягідний відтінок, який, за словами експертів, стане одним із головних трендів 2026 року. Він додає простору тепла, глибини та елегантніший за класичний червоний.

Кімната не здається надто темною, оскільки бордовий колір врівноважують світлі кремові стіни та біла ванна. Дизайнери також радять поєднувати такі насичені відтінки з натуральними матеріалами, текстилем і світлими аксесуарами.

Яка на вигляд ванна Памели Андерсон: дивіться відео

Повторити стиль Памели можна і без ремонту. Достатньо додати ефектний світильник, кілька картин у різних рамках, декоративну лампу, свічки або інші затишні дрібниці, а також використати бордові акценти в декорі. Саме ці невеликі зміни допомагають зробити ванну кімнату місцем, у якому хочеться проводити більше часу.

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