В недавнем видео в Instagram актриса показала интерьер ванной комнаты. Вместо типичной комнаты со светлой плиткой и "спа-атмосферой" она обустроила пространство, которое больше напоминает уютную гостиную. Об этом пишет Homes and gardens.

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Как Памела Андерсон превратила ванную в гостиную?

Над ванной висит хрустальная люстра, стены отделаны бордовыми деревянными панелями, а одну из стен украшает небольшая галерея картин в рамах разных стилей. Именно эти детали придают интерьеру индивидуальность и делают его менее "стерильным".

Дизайнеры объясняют, что секрет этого интерьера — в использовании декора, который обычно можно увидеть в спальнях или гостиных.

Люстра, картины, настольная лампа или декоративные аксессуары делают ванную комнату более уютной и роскошной.

Еще одна интересная деталь – бордовые акценты. Памела выбрала не ярко-красный, а глубокий ягодный оттенок, который, по словам экспертов, станет одним из главных трендов 2026 года. Он придает помещению тепла, глубины и выглядит элегантнее, чем классический красный.

Комната не кажется слишком тёмной, поскольку бордовый цвет уравновешивают светлые кремовые стены и белая ванна. Дизайнеры также советуют сочетать такие насыщенные оттенки с натуральными материалами, текстилем и светлыми аксессуарами.

Как выглядит ванная Памелы Андерсон: смотрите видео

Повторить стиль Памелы можно и без ремонта. Достаточно добавить эффектный светильник, несколько картин в разных рамках, декоративную лампу, свечи или другие уютные мелочи, а также использовать бордовые акценты в декоре. Именно эти небольшие изменения помогают сделать ванную комнату местом, в котором хочется проводить больше времени.

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