Уютное жилище актрисы уже называют одним из лучших образцов прибрежного стиля этого лета. Об этом пишет Homes and gardens.

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Почему этот прибрежный стиль сейчас так популярен

На веранде актрисы всё продумано до мелочей: плетеные кресла, белый керамический столик, каменное напольное покрытие и натуральные оттенки создают атмосферу отдыха, словно в загородном доме у моря.

Дизайнеры объясняют, что секрет уюта кроется в тренде granny chic ("бабушкин шик"). Он предполагает отказ от мимолетной моды в пользу классических вещей, натуральных материалов и мебели, которые остаются актуальными годами.

Именно поэтому Риз выбрала плетеную мебель из ротанга или лозы, но дополнила её современными белыми подушками. Благодаря этому пространство одновременно традиционное и современное.

Как выглядит гостиная Риз Уизерспун: смотрите фото

Дизайнер интерьеров Мелисса Рид отмечает, что необработанный ротанг придает веранде тепло и естественность. Светлый цвет мебели, плавные формы и мягкие текстильные элементы создают расслабляющую, но элегантную атмосферу.

Помимо внешнего вида, плетеная мебель имеет ещё одно преимущество — она лёгкая. Её можно без труда переставлять в зависимости от количества гостей или менять расположение для семейного отдыха или вечеринок.

Дизайнер Дженнифер Эберт отмечает, что именно мобильность является одним из главных критериев при выборе мебели для террасы.

Сочетание натурального ротанга и белых подушек превращает веранду в еще одну гостиную под открытым небом. Такой уголок одинаково хорошо подходит и для летних вечеров, и для прохладных осенних дней, когда хочется отдохнуть с пледом и чашкой горячего чая.

Именно поэтому дизайн веранды Риз Уизерспун уже называют одним из главных ориентиров для оформления открытых пространств в 2026 году: он сочетает в себе натуральные материалы, комфорт и вневременную элегантность.

Ранее мы писали о ванной комнате Памелы Андерсон, которая по уровню уюта и комфорта напоминает гостиную. Актрисе удалось создать такой эффект благодаря использованию люстры, картин и бордовых деревянных панелей.