Не треба ризикувати з відбілювачем: безпечна альтернатива для дезінфекції на кухні
- Перекис водню безпечний для дезінфекції кухонних раковин, не викликає корозії та не залишає запаху.
- Рекомендовано дезінфікувати раковину хоча б раз на тиждень, а при частому використанні – частіше.
Більшість із нас звикли вважати, що відбілювач – це головний інструмент для дезінфекції на кухні. Він дійсно добре вбиває мікроби, але має й свої мінуси: різкий запах, агресивна дія на тканини та ризик пошкодження поверхонь.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, особливо це стосується раковин із нержавіючої сталі – відбілювач може залишати на них плями або навіть викликати корозію. На щастя, є безпечна альтернатива, яку часто радять експерти з прибирання. Яким засобом можна продезінфікувати раковину, розповідаємо далі.
До теми Як правильно почистити дерев’яний блок для ножів: покрокова інструкція
Чим та як продезінфікувати раковину?
Звичайний перекис водню – це засіб, який зазвичай стоїть у домашній аптечці, чудово дезінфікує, не шкодить більшості поверхонь, нетоксичний для людей і тварин та не залишає неприємного запаху.
Щоб використати його для дезінфекції раковини, спершу приберіть залишки їжі та сміття. Пройдіться губкою з мийним засобом для посуду, щоб зняти бруд і жир. Це підготує поверхню до дезінфекції.
Далі перелийте перекис у розпилювач і рівномірно нанесіть на всю поверхню раковини. Якщо розпилювача немає, можна просто змочити ганчірку й ретельно протерти нею раковину. Залиште засіб на 30 секунд – цього часу достатньо, щоб він подіяв. Потім злегка потріть губкою та змийте водою.
Як часто це робити?
Кухонна раковина – одне з найбільш забруднених місць у домі, тому її варто не лише мити, а й дезінфікувати хоча б раз на тиждень. Якщо ви часто готуєте, робіть це ще частіше.
Що варто знати про очищення кухонної раковини?
Чиста раковина – це не лише естетика, а й реальний захист від бактерій, які можуть потрапити у їжу, тому за нею важливо доглядати регулярно. Зокрема, як пише Martha Stewart, для очищення раковини слід:
- Видалити сміття. Приберіть посуд і залишки їжі, змийте бруд теплою водою.
- Посипати харчовою содою. Рівномірно розподіліть харчову соду по всій поверхні раковини – вона м’яко очищає, не пошкоджуючи матеріал.
- Почистити раковину. Змочіть губку або мікрофіброву тканину та добре потріть поверхню. Сода утворить пасту, яка допоможе видалити плями та відполірувати метал.
- Змити та протерти. Ретельно промийте раковину теплою водою та витріть залишки соди.
- Скраб з лимоном. Протріть поверхню половинкою лимона або полийте лимонним соком – кислота видалить плями й залишить свіжий аромат.
- Обробка оцтом. Змочіть тканину в білому оцті й протріть раковину. Оцет допоможе позбутися мінеральних відкладень і нейтралізує залишки соди.
- Завершальне очищення. Змийте все ще раз теплою водою й витріть насухо. При потребі повторіть.
Де ще може знадобитися перекис водню?
Перекис водню може виявитися корисним не тільки всередині будинку, а й у саду.
Як пояснюють експерти із садівництва, він може допомогти боротися зі шкідниками, дезінфікувати інвентар і боротися з грибковими захворюваннями рослин.
Однак важливо використовувати його правильно, аби не зашкодити зелені.